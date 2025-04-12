Принимал участие в заключительном этапе обороны Могилёва. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Одной из таких поделился наш телезритель.

Селезнев Константин Дмитриевич родился 18 марта 1914 года в семье ремесленника в городе Чудово Новгородской губернии. После рождения сына родители переехали на родину матери, станцию Волово Тульской губернии. После окончания школы работал в Воловском районе. В феврале 1936 года по спецнабору был призван в Красную Армию. Службу проходил в 4-й Донской казачьей дивизии в городе Слуцке в должности старшего водителя танка БТ-5. В ноябре 1937 года демобилизовался и работал в школе Волово учителем физкультуры и водителем в Р.К. ВКПБ. Летом 1939 года его направили на курсы командного состава запаса в Иваново-Вознесенск. С началом советско-финской войны младшего лейтенанта Селезнева призывают на должность помпотеха артиллерийской батареи. В мае 1940 года после возвращения из Финляндии был прикомандирован к штабу Вооруженных Сил СССР. Принимал участие в штабных учениях в Западной Беларуси. Обеспечивал движение автотранспорта. Летом 1940 года прибыл в город Богородицк (Сталиногорск) в 493-й гаубичный артиллерийский полк 172-й стрелковой дивизии на должность командира учебного взвода при полковой школе.

Война застала Константина Дмитриевича в Тесницком летнем лагере. 172-я дивизия немедленно выбыла из лагеря через Богородицк и Ефремов. Разгрузились под Могилевом 26 июня и заняли исходные позиции. С первого дня находился в должности помощника командира артиллерийского дивизиона по технической части. В письмах соратникам пишет о себе, об однополчанах и своем участии в обороне Могилева. Вспоминал об уличных боях, как к нему обратились двое ребят лет 12 и 14 с просьбой показать, как обращаться с ручными гранатами. С 16 июля начался заключительный этап обороны Могилева. В ночь с 26 на 27 июля защитники Могилева совершили прорыв из окружения. В рукопашном бою при прорыве Константин Дмитриевич был ранен в обе руки и живот, получил удар тяжелым осколком в спину. Из окружения прорвалось 60 человек. Был избран командиром группы, но не имея опыта партизанской борьбы, вскоре были разбиты. В первых числах августа 1941 года случайно нарвались на конный разъезд немцев и попали в плен. Находился в Минском концлагере. Лагерь представлял собой огражденный колючей проволокой участок поля без каких-либо укрытий, под открытым небом. Кормили непонятной баландой один раз в сутки. Посуду, в которой давали еду, отец не мыл, так как считал, что на стенках оставалось что-то полезное. Особенно страдали курящие. Они готовы были за бычок, за одну затяжку отдать свою порцию. В конце августа пленных начали грузить в эшелоны и отправлять в Германию. Из одного такого эшелона отцу вместе с Михаилом Ильиным и Николаем Кузиным удалось бежать. После побега добрался до небольшой деревеньки Ерши Могилевского сельсовета Узденского района Минской области. Его приютили одинокие старики и выдали за своего племянника. Здесь по март 1942 года работал кузнецом. Одновременно создавал вооруженную группу для борьбы с оккупантами. Было собрано 14 винтовок, 2 пулемета, патроны. В середине марта был арестован.

Как человек, умеющий обращаться с техникой, был отправлен в Слуцк в лагерь при МТС, где ремонтировалась немецкая техника. Через местных жителей, через разведку партизан Олеся Шаула наладила связь с партизанским отрядом капитана Васильева «Дяди Васи» и 20 ноября 1942 года вместе с Василием Федоровичем Старшинковым организовали побег. Организованная группа разгромила караульное помещение. Было взято 17 винтовок, 1 100 патронов, 1 револьвер, 4 гранаты, 2 кинжала. 20 ноября на четырех немецких машинах во главе 22 человек прибыли в отряд Васильева. В конце ноября отряд Васильева разгромил гарнизон в Красной Слободе. В декабре вели бой с карателями в Лунинецком районе. 14 января 1943 года в бою с карателями у деревни Гаврильчицы был ранен. В марте участвовал в подрыве железнодорожных эшелонов врага. В апреле 1943 отряд Васильева вырос до бригады имени Ленина и отец был назначен командиром отделения отряда имени Фрунзе этой бригады. Партизанами бригады проведено 59 боев с оккупантами, разбито 6 гарнизонов противника, пущено под откос около 80 эшелонов, взорвано 7 420 рельсов. Активное участие в боевой работе принимал и Константин Дмитриевич. Бригада совместно с регулярными частями Красной Армии и Днепровской флотилии участвовала в освобождении города Пинска.