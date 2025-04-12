Какое утро без музыки! Евгений Курчич исполнил новую песню и рассказал о больших концертах

Проект приглашает зрителей в захватывающее путешествие по страницам белорусской космонавтики.
Директива №11, подписанная главой государства – стратегический документ. Дисциплины теперь станет еще больше, а бюрократию сведут к нулю.
Главной точкой стал РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Сейчас здесь строят новый корпус.
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