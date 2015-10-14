День матери отмечают в Беларуси 14 октября

Новости Беларуси. Самые теплые поздравления самому дорогому человеку на земле. В Беларуси сегодня, 14 октября, День матери. В нашей стране этот праздник отмечают уже в 20-й раз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это время высшей награды материнской доблести – Ордена матери – удостоены свыше 8 тысяч женщин, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Всю неделю они были в центре особого внимания. Их чествовали, награждали, вручали подарки, говорили слова благодарности.

Исключением не станет и этот день. Так, на Витебщине поздравят мам, у которых праздник совпал с рождением ребенка. А в столице более двух десятков женщин наградят Орденом матери. Для Ольги Апанасевич это весьма приятный сюрприз, но главный, по ее словам, а точнее целых пять, она уже получила.

Ольга Апанасевич, многодетная мать

Ванюша очень хотел братика, он единственный тут парень в нашем цветнике. Все у меня просил: «Мама, братика! Мама братика!» Я думаю, вдруг и братик, но тут родилась у нас Виолетта, девочка-красавица. Все. И Ванюше я говорю уже: «Сынок, женишься и родишь себе уже сыночка».

С Днем матери женщин поздравил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По значимости и ответственности материнская миссия не знает себе равных. Дать жизнь малышу, воспитать его настоящим человеком – великое предназначение. Прежде всего, от матери ребенок получает уроки нравственности, справедливости, любви к своему Отечеству.

Поддержке материнства и детства в нашей стране уделяется огромное внимание. Больницы и родильные дома оснащены по последнему слову техники. Благодаря оборудованию и первоклассным специалистам появилась возможность помогать беременным женщинам и молодым мамам в самых сложных случаях. В нашей стране выхаживают младенцев с критически маленьким весом.

В рейтинге благоприятных для материнства стран Беларусь стала 25-й из 179. Это лучший показатель в СНГ. Так, Россия расположилось на 56 месте. А Соединенные Штаты отстают от нас на 8 позиций. Государства оценивали по экономическим, социальным и медицинским критериям.