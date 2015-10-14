Новый Генеральный план Минска презентовали 14 октября и выставили на общественное обсуждение

Новости Беларуси. Новый Минск. В эти минуты проходит презентация усовершенствованного Генерального плана столицы. Его подготовка шла несколько лет и вот теперь каждый желающий сможет познакомиться с новым вектором развития города.

В преддверии презентации стартовало общественное обсуждение обновленной редакции Генплана. Оно продлится до 5 ноября.

Специально для этого в здании «Минскградо» организована экспозиция. На выставке представлены схемы эволюции жилых, производственных, общественных и ландшафтных территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.