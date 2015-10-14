Американец собрал суперкар Бэтмена в натуральную величину из конструктора

Новости США. Хочешь автомобиль, как у Бэтмена? Легко! Для этого понадобится конструктор, а именно 500 тысяч деталей и немного свободного времени. Так, американец собрал легендарный суперкар за три месяца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Длина скульптуры 5,5 метров и весит она свыше 680 килограммов. Дизайн машины максимально похож на оригинал – установлен номерной знак и фирменный логотип Бэтмена, а из выхлопной трубы вырывается пламя. Правда, игрушечное... Похоже, теперь это единственная возможность стать обладателем легендарной машины, ведь ранее суд в США запретил производить копии бэтмобиля для продажи.