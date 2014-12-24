Подготовка к Новому году: где и с кем будут отмечать Новый год «звёзды» телевидения?

Новый год издавна отмечают люди на всей планете. И в каждой стране со своими особенностями. А вот интересно как собираются отпраздновать Новый год известные белорусы?

Антон Мартыненко, телеведущий:

Для меня новый год всегда работа, не секрет что это пора корпоративов, прошлый новый год, позапрошлый, поза-поза-позапрошлый новый год я все время работал , поэтому в этом году я решил, что все бросить и вернутся в лоно семьи. Впервые за долгое время, с моей женой 31 декабря сядем на самолет и полетим в нашу любимую Грузию, где мы когда-то отмечали медовый месяц.

Для телеведущей и певицы Нины Богдановой новогодняя ночь так же является рабочей. Но именно 2015 год она будет встречать с семьей.

Нина Богданова, телеведущая:

Переломив себя, вернувшись в образ нормальной мамы, встречу новый год в компании сыновей, мужа и может еще кто-то из родственников и друзей к нам подтянутся. Тем более это первый новый год в нашем доме, стоит уже встретить по-семейному: салаты мандарины, бой курантов и Happy New Year.

Новый год – это безусловно семейный праздник, но некоторые посчитали, что лучше всего его встретить в огромной дружной компании.

Андрей Сипач, байкер:

Все байкеры по возможности собираются переодеться в дедов морозов, в снегурочек и устроить небольшой проезд по городу. Для чего это делается?! Чтобы повеселить себя и повеселить народ. Это приносит яркие эмоции в нашу жизнь.

Если им этого не позволят или будет плохая погода для езды, то они отправятся на каток. Будут кататься на коньках и привносить эти самые яркие эмоции в жизнь белорусов.

Самая волшебная ночь не за горами. Остается все меньше времени на подготовку. Горячая пора выбора подарков, все свободное время в магазинах. И главный вопрос ЧТО ПОДАРИТЬ?

Нина Богданова , телеведущая:

Так повелось, что на Новый год я дарю им что-нибудь тепленькое. Какой-нибудь брендовый наборчик шапочек, шарфиков. В этом году я запланировала свитер и возможно какой-нибудь жилет. Младшему всего лишь 3 месяца, поэтому в любом случае это будут не игрушки, а одежка. А у старшего столько машинок, смотрит в камеру и махает пальцем) что я тебе их не куплю.

Как-то так повелось, что главной атрибутикой новогодней ночи стали мандарины, салат оливье, шампанское. Только не у Нины Богдановой.

Нина Богданова, телеведущая:

Я боюсь, что еда в новый год будет от службы доставки, потому что накануне мама работает. А еще и за детьми смотреть, поэтому возможно я куплю мандарины .

Новый год любят все! Это время, когда все верят в чудеса. Мы оставляем все старое, подводим итоги и делаем шаг в новый год с новыми надеждами, мечтами и идеями.

Антон Мартыненко, телеведущий:

Новый год это семейный праздник, поэтому желаю всем семьям сохранить себя в следующем году, а может и приумножить.С праздником страна.

Нина Богданова, телеведущая:

Конечно, на Новый год я всем желаю бесконечного ощущение любви. Тот, кто встречает новый год в одиночестве, обязательно встретьте свою вторую половину в 2015. Те, кто эту половинку уже нашел, обязательно заводите детей, потому что это самое большое счастье. Конечно, не болейте и помните самый лучший телеканал это СТВ. С Новым годом .

Андрей Сипач, байкер:

Хочу вам пожелать счастья в новом наступающем году. Пусть сбудутся все ваши мечты, а я сам поеду домой готовиться к этому счастью .

Неважно где и как встретить Новый год, главное с кем. Неважно, что вы подарите, главное с любовью.