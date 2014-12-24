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Интрига главного студенческого соревнования Минска «Студент года-2014» разрешилась 23 декабря

24 декабря 2014 06:58
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Новости Беларуси. 23 декабря разрешилась интрига главного студенческого соревнования Минска. Победителями городского этапа конкурса «Студент года-2014» стали представители университета информатики и радиоэлектроники, Белорусского национального технического университета и Командно-инженерного института МЧС.

Все они представят столицу на республиканском форуме в конце января. Всего в городском соревновании за звание лучшего боролись девять студентов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дарья Селезнева, победитель городского этапа конкурса «Студент гда-2014»:
В нашем институте воспитываются такие качества, как целеустремленность, никогда не останавливаться на достигнутом, также твердость характера.

Антон Купчик, участник городского этапа конкурса «Студент года-2014»:
Сказать, что я пришел только за победой. В то же время участие тоже полезно. Познакомиться с новыми людьми, открыть в себе какие-то новые качества.

# общество # Фотофакт # Студенты

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