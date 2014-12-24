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Имена самых инициативных педагогов Минска озвучили 23 декабря в Ратуше

24 декабря 2014 06:50
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Новости Беларуси. Имена самых инициативных педагогов Минска озвучили 23 декабря в Ратуше. 50 учителей получили награды из рук мэра Андрея Шорца. Все они специалисты разных направлений: математики и языковеды, преподаватели музыки и изобразительного искусства.

Конкурс проводится уже в 15 раз и состоит из трех этапов, где учителя предлагают новые формы в учебном процессе и защищают свои проекты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вероника Юхновская, преподаватель начальных классов ГУО «Средняя школа № 55»:
Цель моего проекта – сплотить детей, родителей, учителей, весь коллектив школы и создать среду, в которой детям бы было интересно учиться. Не только дети, но и родители бы что-то получали, сами учителя бы развивались в этой системе.

Геннадий Белявский, директор ГУО «Средняя школа № 223»:
Основу моего проекта составляет патриотическое воспитание подрастающего поколения. Если не думать сегодня о подрастающем поколении, о его убеждениях, то его может просто не быть.

# общество # Образование в Беларуси

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