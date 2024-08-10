Насколько готовы белорусские школы принимать детей-инвалидов? Мнением поделились специалисты
Родителям желаем железного терпения. Нужно же и форму подобрать, и канцелярию купить – в общем, голова идет кругом. Как все успеть и подготовить ребенка с инвалидностью к школе, расскажет Валентина Лабацевич, предсказатель правления Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», и Елена Радевич, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов».
Алеся Алехнович, ведущая:
Нам всем уже знакома эта рутина в подготовке ребенка к школе. Мы много об этом разговариваем, много шуток об этой суете. Но есть же какие-то особенности, когда готовишь ребенка с инвалидностью к школе. Расскажите о них.
Елена Радевич, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Ребенок с инвалидностью может только после заключения МРЭК учиться в школе или на дому. Вот эта разница. Если это идет к школе, то, естественно, МРЭК дает заключение накануне учебного года. Некоторые школы не готовы принять таких детей. Если этот ребенок инвалид-колясочник, то это, в первую очередь, безбарьерная среда. Это нужно подготовить и пандус, и входные проемы, и туалеты, и многое другое. Школа за короткий срок это все сделать не сможет. В школе должны находиться работники-сопровождающие – тьюторы. Таких работников в школе мало, во многих даже нет. Некоторые учителя даже не могут, не знают, как общаться с такими детьми. Это проводятся специальные курсы обучения общению даже не только с детьми, но и со взрослыми людьми. Наша цель, чтобы ребенок вырос полноценным членом общества, чтобы он адаптировался к окружающей среде и мог общаться со всеми.
Валентина Лабацевич, предсказатель правления Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:
Каждый год у нас в районе, во всех районах Минской области, проводятся благотворительные акции по оказанию помощи и поддержки в подготовке к школе детей с ограниченными возможностями. В этом году у нас проводится проет под названием «Соберем детей в школу». Мы проводим праздники для детей с инвалидностью, мы их возим на экскурсии, приглашаем на мероприятия.
Александр Меженный, ведущий:
Какое количество школ готовы с 1 сентября принимать детей с инвалидностью?
Валентина Лабацевич:
Трудно сказать, потому что в наше время от государства идет такая помощь, строятся комплексы, детские сады и школы, где обучаются вместе и здоровые дети, и дети-инвалиды. Там даже создаются специальные игровые комнаты для детей-инвалидов. Есть такие школы в Солигорске и Молодечно. Там 100-процентная безбарьерная среда для детей.
Елена Радевич:
Везде в Копыльском районе, в городе есть пандусы, кнопки вызова, есть проемы, чтобы можно было проехать коляской. Даже есть для незрячих безбарьерная среда.
Подробнее в видео.