Насколько готовы белорусские школы принимать детей-инвалидов? Мнением поделились специалисты

Родителям желаем железного терпения. Нужно же и форму подобрать, и канцелярию купить – в общем, голова идет кругом. Как все успеть и подготовить ребенка с инвалидностью к школе, расскажет Валентина Лабацевич, предсказатель правления Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов», и Елена Радевич, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». Алеся Алехнович, ведущая:

Нам всем уже знакома эта рутина в подготовке ребенка к школе. Мы много об этом разговариваем, много шуток об этой суете. Но есть же какие-то особенности, когда готовишь ребенка с инвалидностью к школе. Расскажите о них.

Елена Радевич, председатель правления Минской областной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Ребенок с инвалидностью может только после заключения МРЭК учиться в школе или на дому. Вот эта разница. Если это идет к школе, то, естественно, МРЭК дает заключение накануне учебного года. Некоторые школы не готовы принять таких детей. Если этот ребенок инвалид-колясочник, то это, в первую очередь, безбарьерная среда. Это нужно подготовить и пандус, и входные проемы, и туалеты, и многое другое. Школа за короткий срок это все сделать не сможет. В школе должны находиться работники-сопровождающие – тьюторы. Таких работников в школе мало, во многих даже нет. Некоторые учителя даже не могут, не знают, как общаться с такими детьми. Это проводятся специальные курсы обучения общению даже не только с детьми, но и со взрослыми людьми. Наша цель, чтобы ребенок вырос полноценным членом общества, чтобы он адаптировался к окружающей среде и мог общаться со всеми.

Валентина Лабацевич, предсказатель правления Копыльской районной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов»:

Каждый год у нас в районе, во всех районах Минской области, проводятся благотворительные акции по оказанию помощи и поддержки в подготовке к школе детей с ограниченными возможностями. В этом году у нас проводится проет под названием «Соберем детей в школу». Мы проводим праздники для детей с инвалидностью, мы их возим на экскурсии, приглашаем на мероприятия. Александр Меженный, ведущий:

Какое количество школ готовы с 1 сентября принимать детей с инвалидностью?