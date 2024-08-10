В МИД Беларуси прокомментировали инцидент с запуском украинских военных беспилотников

Инцидент с запуском украинских военных беспилотников на территорию Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
МИД Беларуси:
Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется в том числе на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков! Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия.