В МИД Беларуси прокомментировали инцидент с запуском украинских военных беспилотников

Инцидент с запуском украинских военных беспилотников на территорию Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.