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В МИД Беларуси прокомментировали инцидент с запуском украинских военных беспилотников

10 августа 2024 14:06
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Инцидент с запуском украинских военных беспилотников на территорию Беларуси прокомментировали в Министерстве иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Беларуси прокомментировали инцидент с запуском украинских военных беспилотников-1

МИД Беларуси:
Данные преступные действия радикально эскалируют ситуацию и представляют собой опасную попытку расширить зону текущего в нашем регионе конфликта. При этом вовлечь пытаются Беларусь, которая неизменно выступает за урегулирование кризиса и прекращение кровопролития. Обращаемся к народам соседней Европы: в случае расширения конфликта пожар охватит весь регион и перекинется в том числе на страны ЕС. Победителей не будет! Остудите своих воинствующих политиков! Беларусь будет в полной мере использовать свое право на самооборону и должным образом отвечать на любые провокации или враждебные действия.

# Международная политика # общество

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