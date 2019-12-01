Не надо больше холода, лучше небольшой ровный минус. Что говорят дорожники и энергетики о белорусской зиме

Новости Беларуси. Несмотря на то, что встреча астрономической зимы нам еще только предстоит, а день зимнего солнцестояния приходится на 22 декабря, зима календарная настала как раз сегодня, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Погода вполне себе характерная для наших широт – мягко скажем, неустойчивая. Будем надеяться, что ближе к Новому году станет умеренно снежно и морозно. Вариантов ведь немного: 50 на 50 – либо станет, либо нет. Звучит как девиз наших синоптиков. А вот что известно наверняка: 2020 год по восточному календарю – год Белой Металлической Крысы. Правда, официально она вступит в свои владения 25 января. Но, как заверили мою коллегу астрологи, влиять на происходящее начнет уже сегодня. Впрочем, сюжет не только об этом.

Кристина Федорович – про природу, погоду и Новый год.

Кристина Федорович, корреспондент:

Почти все как у классика: «мороз и солнце, день чудесный». В таком пушкинском духе встречаем первый день зимы. Правда, чего-то явно не хватает.

Пока прокладывают подводные пути-дороги, мы вернемся все-таки к наземным. Как говорится, где снег, там и след, который проявляется по весне. Дело в том, что дорожное покрытие сильно страдает от постоянных температурных перепадов.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Самое губительное – это переходы через ноль. Есть если зима в минус войдет, и постоянно будет держаться ниже, чем -5ºС погода, то такое воздействие будет намного лучше для покрытия. При каждом переходе происходит размораживание в трещинах, в самом покрытии. Соответственно, при оттаивании происходит, скажем по-простому, разрыв такой асфальтобетонов.

Энергетики, кстати, того же мнения. Ключевой фактор их работы – погода за окном. В 2019-м отопление пришлось включить значительно раньше – в конце сентября.

Владимир Бобров, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго»:

Данные условия для нас говорят о том, что если бы чуть-чуть ниже температуры были… Не надо нам холода -25-30ºС. А -5-10ºС – в этом диапазоне оптимальные режимы для отопительного сезона. Если зима будет теплая, электропотребление, естественно, будет ниже. Глядя на то, что сейчас происходит, не думаю, что зима будет очень суровая в этом году. А обычные похолодания на три-четыре дня всегда возможны. Хотя очень хочется, чтобы был хороший ровный снежок, который хрустит под ногами.