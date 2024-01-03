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Поддержка государства или достойный мужчина рядом? Обсудили с экспертами, что нужно женщине для многодетного материнства

03 января 2024 17:38
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Что нужно женщине, чтобы быть многодетной матерью? Прежде всего важны льготы, поддержка государства или рядом достойный мужчина?

Поддержка государства или достойный мужчина рядом? Обсудили с экспертами, что нужно женщине для многодетного материнства-1

Ксения Достанко, студент Белорусского государственного университета:
Рядом достойный человек, потому что понятно, что государство поддержит. Все мы знаем, что у нас хорошая социальная политика в стране, но нужно рассчитывать на себя и человека рядом, создавать семью с умом.

Во сколько лет женщине лучше всего становиться матерью? Врач назвал возраст – подробности здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Евгений Пустовой

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