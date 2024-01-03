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Во сколько лет женщине лучше всего становиться матерью? Врач назвал возраст

03 января 2024 17:38
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
В какое время женщине лучше всего становиться матерью?

Во сколько лет женщине лучше всего становиться матерью? Врач назвал возраст-1

Олег Френкель, врач-хирург 8-й городской поликлиники Минска:
25-27 лет. Это самое оптимальное в теперешних реалиях и со стороны здоровья, и со стороны финансового плана. Ей приятно будет отводить детей в школу не в возрасте бабушки, а еще молодой и красивой. Дальше могут появиться риски. Я скажу как врач: чем позже женщина рожает, тем больше риск преждевременных родов, сопутствующих заболеваний как для нее, так и для ребенка. Надо не забывать об этом и не быть эгоисткой.

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# Брак и семья # Евгений Пустовой

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