Во сколько лет женщине лучше всего становиться матерью? Врач назвал возраст

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

В какое время женщине лучше всего становиться матерью?