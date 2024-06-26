50 лет назад Минску присвоили звание «город-герой» – вспоминаем, как восстанавливали столицу

Символ мужества и гордости. 50 лет назад белорусской столице было присвоено почетное звание «город-герой», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это стало признанием вклада минских подпольщиков в дело общей Победы. После освобождения в Минске осталось лишь 50 тысяч жителей. Чудовищные потери понесла и инфраструктура. История героического прошлого и восстановление города из руин – материал Яны Лысяковой.

Город лежал в руинах. Сразу после освобождения началось восстановление разрушенного Минска. Оккупанты уничтожили предприятия, учебные заведения и жилую застройку. Чудом сохранились Дом офицеров, филармония, Академия наук и Большой театр оперы и балета. Восстанавливали столицу долгие годы.

Михаил Гаухвельд, член правления Белорусского союза архитекторов:

От площади Независимости до площади Якуба Колоса, фактически, он был создан заново в 50-е годы.

После войны сильно поврежденное здание Большого театра практически восстанавливали заново: меняли внутреннюю планировку, украшали вестибюль, фойе, зрительный зал. В дальнейшем здание не раз подвергалось изменениям.

Яна Лысякова, корреспондент:

На данном фотоколлаже мы можем проследить историю здания Национального большого театра оперы и балета. С момента его создания в 30-е годы XX века по нынешние дни. В начале здание было выполнено в стиле конструктивизм. Сейчас это сталинский ампир.

Среди тех кто принимал участие в восстановлении столицы – Степан Матюшонок, ветеран Великой Отечественной войны. Участвовал в партизанском движении, освобождал Бобруйск. А после приехал работать в Минск. Он своими глазами видел, как столица постепенно отстраивается.