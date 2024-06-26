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Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне

26 июня 2024 18:16
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Территориальная оборона – приоритетная задача укрепления национальной безопасности. А система подготовки к ней должна работать как часы. Это неоднократно заявлял глава государства. Сегодня приемы и методы формирования территориальных войск оттачиваются в связи с изменениями в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Пуховичском районе прошел однодневный сбор с участием председателя Минского облисполкома, военного комиссариата и руководителей районов.

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне-1

Подобного рода сборы проходят ежегодно. Этот посвящен теме народного ополчения. Совсем недавно были приняты документы, которые регламентируют деятельность добровольцев. Теперь этап практической реализации.

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне-4

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Как пользоваться индивидуальной аптечкой и жгутом, а также научиться останавливать кровотечение. Для участников однодневного сбора по территориальной обороне наглядно показывают, как правильно оказывать первую медицинскую помощь.

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне-7

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Уровень подготовки руководителей районов и наших заместителей председателя, конечно, они уже глубоко понимают эту тему. Обстановка возле наших границ, к сожалению, пока не нормализуется и поэтому, конечно: хочешь мира – готовься к войне. Известный тезис, поэтому и нам надо к этому готовиться.

Подробности в видео.

# Национальная безопасность # общество # Александр Турчин # Екатерина Ковальчук

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