Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне

Территориальная оборона – приоритетная задача укрепления национальной безопасности. А система подготовки к ней должна работать как часы. Это неоднократно заявлял глава государства. Сегодня приемы и методы формирования территориальных войск оттачиваются в связи с изменениями в стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Пуховичском районе прошел однодневный сбор с участием председателя Минского облисполкома, военного комиссариата и руководителей районов.

Подобного рода сборы проходят ежегодно. Этот посвящен теме народного ополчения. Совсем недавно были приняты документы, которые регламентируют деятельность добровольцев. Теперь этап практической реализации.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Как пользоваться индивидуальной аптечкой и жгутом, а также научиться останавливать кровотечение. Для участников однодневного сбора по территориальной обороне наглядно показывают, как правильно оказывать первую медицинскую помощь.