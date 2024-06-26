Прямой эфир

«Ничего не бывает случайно». История создания тандема музыкальных деятелей Беларуси

26 июня 2024 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Карнаухова, член Союза писателей Беларуси и Валентин Ковалив, член Союза музыкальных деятелей Беларуси.

Юрий Царев, ведущий:
Давайте расскажем, как появился ваш тандем?

«Ничего не бывает случайно». История создания тандема музыкальных деятелей Беларуси-1

Ирина Карнаухова, член Союза писателей Беларуси:
Мы знакомы уже больше 10 лет, даже где-то к 15-ти ближе. Я являюсь руководителем Народного клуба композиторов-поэтов «Живица». И когда мы встретились с Валентином, естественно, я пригласила к себе в клуб. И вот с тех пор мы друг друга знаем. А так как Валентин все-таки связан больше с детским творчеством, у меня это детское творчество шло изначально. Потому что ничего не бывает случайно. Я каждый раз говорю.

Он пишет песни, музыку. Я пишу стихи и музыку тоже. И на этой почве мы, конечно, сошлись вместе. Когда появилась первая «Песенка неуклюжего медвежонка», После этого мы с Валентином стали сотрудничать намного больше и ближе. И вот в книжке «Бука Макока» как раз несколько текстов, которые он взял для своих песен. И туда же и вошел «Енотный джаз». Опять повторюсь, у меня музыкальное образование, поэтому с музыкой связано очень много. И поэтому и название – «Веселая песенка» и «Терлидон». Все они ритмически выстроены, понимаете? И они сразу хорошо ложатся на музыку.

Подробнее в видео.

# Музыка # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне
26 июня 2024 18:16

Александр Турчин принял участие в однодневном сборе по территориальной обороне

50 лет назад Минску присвоили звание «город-герой» – вспоминаем, как восстанавливали столицу
26 июня 2024 18:09

50 лет назад Минску присвоили звание «город-герой» – вспоминаем, как восстанавливали столицу

Александр Турчин провёл выездной приём граждан в Червене
26 июня 2024 18:07

Александр Турчин провёл выездной приём граждан в Червене