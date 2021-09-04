«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем рассказывать про талантливую молодежь нашей страны. Я вижу, к нам уже подходит белорусский блогер Антон Шабашов.
Антон Шабашов, блогер:
Доброе утро.
Стюша Тайм:
Расскажи, из какого ты города?
Антон Шабашов:
Я из Гродно, мой любимый, самый родной. Он в сердечке. Я всегда хотел снимать видео, пришел к тому, что жизнь одна, если я не буду этим заниматься, потом буду жалеть.
Стюша Тайм:
Вот такие белорусские блогеры, сложно что-то спросить. Только отвернулся – уже бегают и гоняют голубей. Давай продолжим наш разговор. Расскажи, в каких социальных сетях ты развиваешься?
Антон Шабашов:
В TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. Стараюсь вести сразу много соцсетей. Больше всего нравятся TikTok и YouTube.
Стюша Тайм:
То есть любишь танцевать.
Антон Шабашов:
Да, в том числе.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя хейтеры?
Антон Шабашов:
Да. Они есть у всех. Чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя будет не только твоих фанатов, но и тех, кто тебя не любит, завидует, как-то пытается тебя подколоть. Но нужно быть как зеркало, не принимать негатив, отражать.
Стюша Тайм:
Продолжаем задавать каверзные вопросики Антону Шабашову.
Антон Шабашов:
Да, мы все еще в Минске, это не Париж, прекрасный родной город.
Стюша Тайм:
Какой основной посыл твоих видеороликов?
Антон Шабашов:
Я позитивный человек, мне хочется, чтобы люди больше улыбались, радовались жизни. Приходя с работы, уставшие, без настроения, зашли к Антохе, включили и улыбнулись.
Стюша Тайм:
Есть ли у тебя видеоролики, которыми ты прямо гордишься?
Антон Шабашов:
Да, совсем недавно мы приехали из Витебска, где проходили учения журналистов, блогеров. Работа в приближенных к военным действиям условиях. Это было очень мощно, я прыгнул с вышки девятиэтажной с куполом, стрелял из автоматов, из ПКМ. Катались на БТР.
Стюша Тайм:
Как называлось это мероприятие?
Антон Шабашов:
«Игры блогеров». Такое событие было впервые в Беларуси. Среди гражданских людей мы первые, кто испытали это.
Стюша Тайм:
Я вижу, у тебя кепка «Игры блогеров».
Антон Шабашов:
Да, у меня еще есть медальон, здесь написано: «Игры блогеров» и группа крови.
Стюша Тайм:
Сегодня прекрасный, солнечный, осенний денек, мы гуляем в парке. Что ты можешь пожелать нашим телезрителям?
Антон Шабашов:
Холодает, впереди зима, но не огорчайтесь, всегда старайтесь быть на позитиве. Больше улыбайтесь, согревайте друг друга теплотой, добротой. Жизнь прекрасна. Радуйтесь, получайте удовольствие. Смотрите, как красиво в нашей прекрасной стране. Будьте на позитиве.