«Больше всего нравятся TikTok и YouTube». Поговорили с белорусским блогером Антоном Шабашовым

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем рассказывать про талантливую молодежь нашей страны. Я вижу, к нам уже подходит белорусский блогер Антон Шабашов. Антон Шабашов, блогер:

Доброе утро. Стюша Тайм:

Расскажи, из какого ты города? Антон Шабашов:

Я из Гродно, мой любимый, самый родной. Он в сердечке. Я всегда хотел снимать видео, пришел к тому, что жизнь одна, если я не буду этим заниматься, потом буду жалеть. Стюша Тайм:

Вот такие белорусские блогеры, сложно что-то спросить. Только отвернулся – уже бегают и гоняют голубей. Давай продолжим наш разговор. Расскажи, в каких социальных сетях ты развиваешься?

Антон Шабашов:

В TikTok, YouTube, Instagram, Telegram. Стараюсь вести сразу много соцсетей. Больше всего нравятся TikTok и YouTube. Стюша Тайм:

То есть любишь танцевать. Антон Шабашов:

Да, в том числе. Стюша Тайм:

Есть ли у тебя хейтеры? Антон Шабашов:

Да. Они есть у всех. Чем популярнее ты становишься, тем больше у тебя будет не только твоих фанатов, но и тех, кто тебя не любит, завидует, как-то пытается тебя подколоть. Но нужно быть как зеркало, не принимать негатив, отражать. Стюша Тайм:

Продолжаем задавать каверзные вопросики Антону Шабашову.

Антон Шабашов:

Да, мы все еще в Минске, это не Париж, прекрасный родной город. Стюша Тайм:

Какой основной посыл твоих видеороликов? Антон Шабашов:

Я позитивный человек, мне хочется, чтобы люди больше улыбались, радовались жизни. Приходя с работы, уставшие, без настроения, зашли к Антохе, включили и улыбнулись. Стюша Тайм:

Есть ли у тебя видеоролики, которыми ты прямо гордишься? Антон Шабашов:

Да, совсем недавно мы приехали из Витебска, где проходили учения журналистов, блогеров. Работа в приближенных к военным действиям условиях. Это было очень мощно, я прыгнул с вышки девятиэтажной с куполом, стрелял из автоматов, из ПКМ. Катались на БТР. Стюша Тайм:

Как называлось это мероприятие?