Подделать невозможно! Уникальную маркировку товаров разработали в Бресте

Наступивший 2024-й объявлен в нашей стране Годом качества. Держать марку и ответственно выполнять работу на местах – задачи, которые сегодня стоят перед каждым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во многих странах мира знают: если произведено в Беларуси, значит, будь то продукты или текстиль, сделано на совесть. Отсюда доверие и спрос, ведь в первую очередь качество – залог конкурентоспособности и продвижения на международном рынке.

С ростом популярности белорусской продукции появились и те, кто не прочь нелегально обогатиться. Все чаще выявляют подделки. Однако отличить фальшивку от оригинала возможно благодаря разработке Брестского технического университета. Здесь создали технологию нанесения и регистрации маркировки, которая укажет на качественный товар. Небольшая наклейка с кодом позволяет отследить каждый продукт от конвейера до прилавка. И самое главное – подделать его невозможно, поскольку код имеет длинный криптохвост, или криптографическую защиту.

Сергей Лапич, заведующий отраслевой лабораторией «Системы идентификации и промышленная робототехника» БрГТУ:

После того как код отмаркировался, попав на прилавки магазинов, можно с помощью данного кода через приложение, созданное национальным оператором, определить, какой тип продукта в какое время был создан. Чтобы потребитель мог четко понимать, является данный тип товара контрафактным либо нет.