В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов

В Беларуси продолжается перезагрузка сельской медицины. Задачу навести порядок в этой сфере и сделать помощь доступной для всех жителей Беларуси поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси продолжается перезагрузка сельской медицины. Задачу навести порядок в этой сфере и сделать помощь доступной для всех жителей Беларуси поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая страница развития отечественного здравоохранения открыта после большого и откровенного разговора Президента с врачебным сообществом страны. Проведение большого совещания глава государства анонсировал во время Послания парламенту и белорусскому народу. Александр Лукашенко констатировал, что отечественная система здравоохранения подтвердила свою состоятельность и прошла хорошую закалку в период пандемии. А среди стран Европы и постсоветского пространства оказание врачебной помощи в Беларуси сохраняет социальную основу.
В отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений и многое делается. Но есть и ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов. Фасад белорусской медицины – столичные РНПЦ и областные клиники. А глава государства обратил внимание именно на состояние дел в периферийной медицине.
Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении.
Пристальное внимание к ФАПам и амбулаториям, которые нуждаются в ремонте и техническом переоснащении. За минувший год в порядок привели почти 1 600 медицинских пунктов по всей стране. Большинство из них было построено еще в советское время и нуждалось в существенном обновлении. Только в Могилевском районе модернизация коснулась 40 медицинских объектов первичного амбулаторного звена.
Виктор Алексейков, главный врач Могилевской больницы № 1:
В шести ФАПах проведена вода, модернизированы системы отопления, заменены котлы. На двух установлены электрические системы обогрева.
В Могилевской области отремонтированы все 240 ФАПов. На обновление учреждений здравоохранения регион потратил порядка 168 миллионов рублей. Чтобы медицинская помощь на селе стала качественнее и доступнее, регионы внедряют новую форму обслуживания – передвижные мобильные комплексы.