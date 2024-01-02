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В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов

02 января 2024 08:32
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В Беларуси продолжается перезагрузка сельской медицины. Задачу навести порядок в этой сфере и сделать помощь доступной для всех жителей Беларуси поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов-1

Новая страница развития отечественного здравоохранения открыта после большого и откровенного разговора Президента с врачебным сообществом страны. Проведение большого совещания глава государства анонсировал во время Послания парламенту и белорусскому народу. Александр Лукашенко констатировал, что отечественная система здравоохранения подтвердила свою состоятельность и прошла хорошую закалку в период пандемии. А среди стран Европы и постсоветского пространства оказание врачебной помощи в Беларуси сохраняет социальную основу.

В отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений и многое делается. Но есть и ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов. Фасад белорусской медицины – столичные РНПЦ и областные клиники. А глава государства обратил внимание именно на состояние дел в периферийной медицине.

Лукашенко жестко высказался о недочетах в здравоохранении.

В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов-4

Пристальное внимание к ФАПам и амбулаториям, которые нуждаются в ремонте и техническом переоснащении. За минувший год в порядок привели почти 1 600 медицинских пунктов по всей стране. Большинство из них было построено еще в советское время и нуждалось в существенном обновлении. Только в Могилевском районе модернизация коснулась 40 медицинских объектов первичного амбулаторного звена.

В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов-7

Виктор Алексейков, главный врач Могилевской больницы № 1:
В шести ФАПах проведена вода, модернизированы системы отопления, заменены котлы. На двух установлены электрические системы обогрева.

В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов-10

В Могилевской области отремонтированы все 240 ФАПов. На обновление учреждений здравоохранения регион потратил порядка 168 миллионов рублей. Чтобы медицинская помощь на селе стала качественнее и доступнее, регионы внедряют новую форму обслуживания – передвижные мобильные комплексы.

# Медицина # общество

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