В Беларуси за год отремонтировали почти 1600 ФАПов

В Беларуси продолжается перезагрузка сельской медицины. Задачу навести порядок в этой сфере и сделать помощь доступной для всех жителей Беларуси поставил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая страница развития отечественного здравоохранения открыта после большого и откровенного разговора Президента с врачебным сообществом страны. Проведение большого совещания глава государства анонсировал во время Послания парламенту и белорусскому народу. Александр Лукашенко констатировал, что отечественная система здравоохранения подтвердила свою состоятельность и прошла хорошую закалку в период пандемии. А среди стран Европы и постсоветского пространства оказание врачебной помощи в Беларуси сохраняет социальную основу.

В отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений и многое делается. Но есть и ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов. Фасад белорусской медицины – столичные РНПЦ и областные клиники. А глава государства обратил внимание именно на состояние дел в периферийной медицине.