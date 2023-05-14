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Более 53,3 тыс. учеников сдают ЦЭ по белорусскому и русскому языкам

14 мая 2023 08:22
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Новости Беларуси. В Беларуси 14 мая сдают экзамен не только выпускники, но и вся система образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом накануне заявил  министр образования Андрей Иванец, отвечая на вопросы журналистов, касающихся вступительной кампании.  

Ровно в 11:00 в аудиториях 144-х пунктов сдачи централизованного экзамена выпускникам школ вручили задания на выбор по белорусскому либо русскому языку. Всего знания демонстрируют 53,3 тысячи учеников. На ответы дается два часа.  

Более 53,3 тыс. учеников сдают ЦЭ по белорусскому и русскому языкам-1

Оценку за экзамен можно будет узнать на сайте Республиканского института контроля знаний. А вот сертификат о его прохождении можно позже получить в своей школе, гимназии или лицее. Оттуда сегодня на испытание ребят доставили централизованно.  

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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