Более 53,3 тыс. учеников сдают ЦЭ по белорусскому и русскому языкам

Новости Беларуси. В Беларуси 14 мая сдают экзамен не только выпускники, но и вся система образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом накануне заявил министр образования Андрей Иванец, отвечая на вопросы журналистов, касающихся вступительной кампании.

Ровно в 11:00 в аудиториях 144-х пунктов сдачи централизованного экзамена выпускникам школ вручили задания на выбор по белорусскому либо русскому языку. Всего знания демонстрируют 53,3 тысячи учеников. На ответы дается два часа.