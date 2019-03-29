Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть

Новости Беларуси. Еще один подарок к 1000-летию Бреста. В областном центре к большому юбилею появится новая пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительные работы в растущем микрорайоне начались год назад, сам объект МЧС завершен на 90 процентов. А в полной боевой готовности он будет уже к середине мая. Сегодня ведутся работы по благоустройству территории, отделочные работы, а также укладывается асфальт.

Здесь будут нести службу 40 спасателей. В их распоряжение поступит и современная техника: шесть пожарных машин, автомобиль быстрого реагирования, автоцистерны и автолестница. Новое пожарное депо станет пятым по счету в городе.

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Безусловно, ее возведение очень важно. Хотя бы потому, что город Брест древний, но современный, развивающийся. Он растет, население увеличивается. И для того, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в этом районе, чтобы повысить защищенность брестчан, проживающих в этом районе и строится эта пожарная часть.