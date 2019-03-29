Прямой эфир

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть

29 марта 2019 08:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще один подарок к 1000-летию Бреста. В областном центре к большому юбилею появится новая пожарная аварийно-спасательная часть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть-1

Строительные работы в растущем микрорайоне начались год назад, сам объект МЧС завершен на 90 процентов. А в полной боевой готовности он будет уже к середине мая. Сегодня ведутся работы по благоустройству территории, отделочные работы, а также укладывается асфальт.

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть-4

Здесь будут нести службу 40 спасателей. В их распоряжение поступит и современная техника: шесть пожарных машин, автомобиль быстрого реагирования, автоцистерны и автолестница. Новое пожарное депо станет пятым по счету в городе.   

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть-7

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть-9

Сергей Машнов, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:
Безусловно, ее возведение очень важно. Хотя бы потому, что город Брест древний, но современный, развивающийся. Он растет, население увеличивается. И для того, чтобы иметь возможность более оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации в этом районе, чтобы повысить защищенность брестчан, проживающих в этом районе и строится эта пожарная часть.   

Подарок к 1000-летию. В Бресте появится новая пожарная аварийно-спасательная часть-12

Помимо этого, спасатели смогут оттачивать свое мастерство в свободное от выездов время. На территории новой пожарной части будет располагаться учебно-спортивный комплекс.   

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Машнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мать умерла, дитя лазит по матери». Воспоминания узников лагеря смерти «Озаричи»
29 марта 2019 07:04

«Мать умерла, дитя лазит по матери». Воспоминания узников лагеря смерти «Озаричи»

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?
28 марта 2019 20:26

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике
28 марта 2019 20:02

Житель Каменной Горки придумал необычное средство от листовок в почтовом ящике