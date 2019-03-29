«Мать умерла, дитя лазит по матери». Воспоминания узников лагеря смерти «Озаричи»

75 лет назад в Озаричских лагерях женщины и подростки рыли окопы и строили блиндажи. А старики и дети умирали от сыпного тифа за колючей проволокой. Выживали на болоте и срывали одежду с трупов, чтобы укрыться от холода.

Геннадий Пархоменко, узник лагеря смерти «Озаричи»:

Мать держит ребёнка, он уже умер, не может расстаться с ним. Проходишь дальше на болото, мать умерла, дитя лазит по матери.

Олимпиада Зарецкая, узник лагеря смерти «Озаричи»:

Они так издевались, что это не дай Бог!

Вот так в марте 1944 года гитлеровцы организовали оборону из живых людей. По их замыслам, страшная эпидемия должна была поглотить всех узников, а затем и наступающих солдат Красной армии.

Геннадий Пархоменко:

Как сейчас стоит перед глазами этот штабель трупов. 18-20 метров, один на один, высотой, я пацаном ещё был, где-то до груди было.

На фабрике смерти было три концлагеря: у поселка Дерть, местечка Озаричи и деревни Подосинник. Более 50 тысяч человек морили голодом и запрещали жечь костры.

Зинаида Хлебовец, руководитель музея «Памяти жертв Озаричского лагеря смерти»:

Рихард, когда он давал показания, один из первых преступников, в Минске приговорен к высшей мере наказания. Когда он давал показания, сам признал, что это было военное преступление и было доказано, что это целенаправленно было сделано и, естественно, что это было направлено на уничтожение народа.

Казалось, все обречены. Но 18 марта советская разведка обнаружила лагеря. Военные медики 1-го Белорусского фронта и санитарной службы 65-й армии вернули к жизни тысячи обессилевших узников.

Олимпиада Зарецкая:

Вот эти детки двое суток просили есть и плакали.

Благодаря советским войскам, из Озаричских лагерей в ночь с 18 на 19 марта 1944 было освобождено 33 480 заключенных. Не всех удалось спасти. Люди умирали от осколков, обморожений и дизентерии. Сегодня в Калинковичском районе Гомельской области в память о жертвах молчит одноимённый мемориал.

Кристоф Расс, профессор истории (Германия):

Это было крупнейшее преступление вермахта. Та крупнейшая депортация, как это называли, «ненужных едоков», буквально этими людьми прикрывались преступления. Сейчас идёт процесс критического переосмысления истории, расширения знания людей об этой трагедии, в том числе в городах, откуда были дивизии, причастные к Озаричским лагерям.