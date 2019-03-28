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«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?

28 марта 2019 20:26
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Что такое видеоаналитика и нейросети, которые позволяют распутать сложные ребусы злого умысла, рассказали в программе «Специальный репортаж».

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-1

Александр Красногоров, эксперт по системам видеонаблюдения:
За основу работы нейронной сети взят человеческий мозг.

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-4

Александр Казак, руководитель разработки KIPOD:
Наше ноу-хау заключается в том, что мы сами разрабатываем искусственный интеллект здесь, обучаем нейронные сети здесь, не покупая какие-то модули видеоаналитики у поставщиков. Это наша фишка. Получается, что с одной и той же картинки мы хотим и зафиксировать нарушения, и найти транспортное средство, распознать номер транспортного средства, и найти автомобиль либо человека по цвету или по образу.

То есть не только по лицу, но ещё по каким-то другим признакам, будь то верхняя одежда, например, либо какие-то аксессуары: сумка, багаж и так далее.

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-7

Белорусский софт системы мониторинга – разработка отечественных айтишников – резидентов ПВТ. «Школа» искусственного интеллекта находится в этом офисе Это они «выращивают» и обучают программы, которые становятся на защиту от разных угроз.

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-10

Александр Казак:
Мы уже активно разрабатываем, планируем в ближайших версиях уже выпустить в продакшн обработчик сырого видео: когда вы, как на Youtube, заливаете видео, говорите: «Я хотел бы обработать это видео с помощью номеров и с помощью транспортных средств». То есть: найти все лица, найти все номера.

Пользователь системы забрасывает это видео, система анализирует – уже не 10 дней, не 20 часов, а час-два – и выдаёт результат. То есть, такая ускоренная пост-обработка тяжёлого материала, видеоданных.

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-13

Частная компания выиграла тендер и стала техническим оператором республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

«Найти человека по цвету или по образу. То есть не только по лицу». Что разрабатывают белорусские IT-шники?-16

Алексей Кныш, директор ООО «24×7 Паноптес», технический оператор Республиканской системы мониторинга общественной безопасности:
В нашей стране существует большое количество разрозненных систем видеонаблюдения. Задача стоит в том, чтобы объединить старые системы, строящиеся, проектируемые в единую, централизованную систему видеонаблюдения. Предусматривается в нашей стране объединить в централизованную систему порядка 25-30 тысяч видеокамер. Вся информация хранится в Республиканском центре обработки данных, который соответствует всем мировым требованиям по защите информации.

# Видеонаблюдение # общество # Александр Казак

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