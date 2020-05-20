В Гродно донорами плазмы для пациентов с коронавирусом готовятся стать 20 человек

Новости Беларуси. В Гродно донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовятся стать 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас они проходят все необходимые исследования. Это жители города, которые сами болели COVID-19. Антитела позволят заболевшим быстрее справиться с вирусом и преодолеть заболевание без осложнений.
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Желающих помочь в Гродно с каждым днем становится все больше. Так, только с начала мая донорами стали 17 человек. Сдать иммунную плазму могут все, кто уже переболел коронавирусной инфекцией по истечении 15 дней с момента выздоровления. Важное условие – у донора не должно быть проблем со здоровьем и хронических заболеваний.