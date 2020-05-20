В Гродно донорами плазмы для пациентов с коронавирусом готовятся стать 20 человек

Новости Беларуси. В Гродно донорами плазмы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовятся стать 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас они проходят все необходимые исследования. Это жители города, которые сами болели COVID-19. Антитела позволят заболевшим быстрее справиться с вирусом и преодолеть заболевание без осложнений.