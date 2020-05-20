Белоруска создала огромную вытинанку для Москвы. Будут ли такие арт-объекты устанавливать в Беларуси?

В прошлых выпусках программы «Центральный регион» мы уже рассказывали о мастерицах из Молодечно, которые возрождают прошлое.
Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле
У людей творческих идей много не бывает. О чем еще мечтает мастер?
Елизавета Червонцева, мастер народного творчества по вытинанке:
Было бы интересно сделать большие арт-объекты с вытинанкой – вот такая моя мечта, чтобы они были по всей республике. Это красиво, выглядит очень интересно. Я сделала подобный проект для Москвы. Это можно назвать и арт-объектом, и фотозоной.
Елизавета Червонцева:
Очень большая на новогоднюю тематику – зимний лес. А потом предприятие, которое у меня заказывало этот проект, уже сами вырезали лазером эти образы из фанеры и собирали эту конструкцию, по которой можно было гулять, заходить во внутрь и фотографироваться. Когда я выставила проект на своей странице в Фейсбук, то все сказали, что если бы в Беларуси такое было – это было бы супер! Я говорю: «Да, супер. Но найдитесь те, кто закажет, и кому это будет интересно».