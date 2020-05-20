Белоруска создала огромную вытинанку для Москвы. Будут ли такие арт-объекты устанавливать в Беларуси?

В прошлых выпусках программы «Центральный регион» мы уже рассказывали о мастерицах из Молодечно, которые возрождают прошлое.

Одна из самых больших вытинанок в Беларуси находится в молодечненском костёле

У людей творческих идей много не бывает. О чем еще мечтает мастер?