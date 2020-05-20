«Девочка лет 10-12 впервые в жизни увидела дождь». Какой отдых предлагают белорусские агроусадьбы в сезоне-2020?

На выходных уже не хочется сидеть в четырех стенах, потому городских жители ищут способ провести время на свежем воздухе, не забывая при этом о комфорте. Какие условия для туризма созданы в Беларуси, рассказываем в программе «Центральный регион». Минщину в прошлом году посетили более 45 тысяч только иностранных туристов. К слову, чаще всего к нам приезжали жители России и Китая. Белорусы тоже используют туристический потенциал области охотно.

Отличительная черта агроусадеб – уют, экологичность и, конечно, возможность узнать что-то новое. С этим Валерий Викторович согласен на все сто. В его доме для туристов собрано множество уникальных предметов деревенского быта.

Восстанавливая дом родителей 9 лет назад, хозяин не мог и подумать, что он распахнёт двери для множества туристов с разных уголков мира. За время своего существования усадьба «У Бондара на Загрэблі» приняла гостей из России, Канады, Арабских Эмиратов и других стан ближнего и дальнего зарубежья. Некоторые выбирают такой вид отдыха целенаправленно, для других – это своеобразный эксперимент. В любом случае, про предметы исконно белорусского быта Валерий рассказывает всем интересующимся охотно. Тем более что некоторыми из экспонатов пользовались его родители и знакомые.

Валерий Бондарь, хозяин агроусадьбы:

Есть предметы, назначение которых я совсем не знаю. Я спрашивал у старожилов нашей деревни, что это такое – и никто мне не дал ответа. А вот «снегурки» – коньки, на которых я в детстве катался. Сейчас таких, наверное, и не представляют.

Впрочем гостей удивляют не только необычные вещи из крестьянского прошлого, но и самые простые, привычные хозяину. Валерий Бондарь:

Когда были люди из Арабских Эмиратов – они наши мигранты, живут там лет 30, но их дети выросли там, и они понятия не имели, что тут происходит, какая тут жизнь. Девочка лет 10-12 впервые в жизни увидела дождь. Они вышла, руки раскинула и минут 10 стояла – она не понимала, как может с неба литься вода. И второе, что ее поразило: я угостил их березовым соком – она долго не могла понять, как из дерева можно выжать сок. В прошлом году приезжали ко мне люди из Германии. Я провел небольшую экскурсию, рассказал о предметах, для чего они нужны были. И один предмет женщину заинтересовал – сняла это на видео. Говорит, покажу своим друзьям, чтобы угадали, что это такое. А это были такие ходунки, которые были для того, чтобы детей учить ходить. Приехала семья молодая. Муж не успел дверь раскрыть, а мама с сыном выскочили и босиком побежали по траве. Они визжали и пищали. А жара была тогда градусов 35-37.

Представьте: приехать из Минска, где асфальт плавится, и побежать по травке. Я думаю, это стоит того. Весною тут такие соловьи поют, такие трели! Озеро тут – буквально 700 метров – рыбалка. Помню, приехала ко мне дочка со своими подругами. Я сидел на кухне и завтракал. И вот эти девочки городские – их очень удивило, что имея беседку на улице и при такой погоде, я сижу и завтракаю в доме. Для меня это не диво – пойти на улицу и позавтракать. А для них это было такое удивительное событие – сидеть на улице, когда кругом птицы.

Агроусадебный бизнес – это, прежде всего, человеческое общение. Хозяин признаётся, что люди приезжают разные и составить портрет типичного гостя едва ли получится. С радостью на природу выбираются и молодежь, и семьи с детьми. Главные черты агроусадебной атмосферы – полное успокоение и расслабленность. Обстановка располагает не только к отдыху, но и к размышлениям. А чтобы добавить в этот коктейль впечатлений пользу, хозяин держит небольшой огород, где можно угоститься свежими овощами. Не обошлось и без места для любителей пожарить шашлыки. Этой традиции придерживаются почти все отдыхающие. К слову, чаще всего гости готовят сами. Это и удобнее, и экономичнее. Хотя порой Валерий обменивается с посетителями необычными рецептами.

Валерий Бондарь, хозяин агроусадьбы:

Американцам, которые приехали из Калифорнии, я готовил уху. Они называли его рыбным супом. А потом они угостили меня своими шашлыками. У них были ананасы, апельсины – вот на этом мясо настаивалось. Когда я попробовал, я из вежливости сказал, что да, все хорошо, вкусно. Но мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что мы же привыкли к острому. И точно также они попробовали из вежливости мою уху, но видно было, что пару ложек – и все. Было видно, что им не понравилось, потому что они никогда до этого не ели таких блюд.

Можно заранее обговорить и культурную программу. Об интересных местах родного Узденского района хозяин знает многое. Признаётся, что всему виной любовь к истории. Он давно увлёкся нумизматикой, да и, в целом, питает слабость к антиквариату. Потому в интерьере можно заметить много интересного. От старого радиоприемника до привычной пару десятилетий назад спичечницы.

В целом же агроусадьба выполнена из натуральных материалов. Тут преобладает дерево. Валерий уверен, что в таком месте гости отдыхают и телом, и душой. Он и сам не прочь проводить на усадьбе все свободное время. Несмотря на то, что собственный дом — это постоянная работа.

Валерий Бондарь:

Да, работа постоянная. Сложно, если делаешь это разово. А если делается это все на автомате и, тем более, что это все приносит и удовольствие, а тем более если то приносит и деньги! Понимаете – ты ходишь на работу, и тебе за это платят, и ты еще живешь – и тебе за это еще платят. Мое любимое занятие, не поверите: стричь газон летом и чистить зимой дорожки от снега. Когда ровненький, зеленый газончик, аккуратно подстриженный: выходишь – такая красота, душа заходится. Я достраиваю вторую беседку для поведения мероприятий человек на 20-25.

Любовь к белорусским традициям старается прививать и гостям. С иностранными туристами охотно ходит за грибами или ягодами, вместе с соседом катает их на лошадях, делится рецептами закаток. Белорусскоязычных гостей в усадьбе ожидает приятный бонус. Оплата за проживание может быть меньше, если разговаривать на «матчынай мове». Такая сюрприз уже успел подарить хозяину ряд курьезных случаев.

Валерий Бондарь:

Есть такие, кто думает, если они поздороваются и скажут пару фраз по-белорусски, тогда и будет все хорошо. Но для этого же надо приехать и полностью пробыть тур и поговорить по-белорусски. Люблю свою родину, и это естественно. А учитывая то положение у нас с белорусским языком, я пошел на этот шаг, чтобы хоть как-то помочь возрождению родного языка.

Впрочем, гости ценят в усадьбе не только белорусский колорит, но и гармоничность всех размещенных здесь элементов. Старания Валерия Викторовича не остаются незамеченными. В 2012 году он стал победителем в номинации «Стиль и гармония» конкурса «Лучшая агроусадьба Минской области». Желающим принимать в своём доме туристов необходимо раз в год платить фиксированный налог и сдавать отчёт о проделанной работе. В остальное время хозяин может полностью посвятить себя гостям. Простота такого механизма ведёт и к увеличению предложений со стороны владельцев участков. Отсюда и спрос, ведь это вещи, как известно, взаимосвязанные. Сейчас туристическая инфраструктура Минской области включает в себя более восьмисот агроусадеб. Да и доход от туристической сферы за прошлый год составил более 80 миллионов рублей. Это далеко не предел и с каждым годом конкуренция растёт.