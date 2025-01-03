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Богданович: задача всех спортивных сооружений – дать возможность молодёжи проявить себя в спорте

03 января 2025 16:26
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Как Лукашенко возрождал спорт? Чего достигли белорусы за годы независимости? Достижения белорусских атлетов. Смотрите в 12-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ.

Богданович: задача всех спортивных сооружений – дать возможность молодёжи проявить себя в спорте-2

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ, председатель Федерации хоккея Беларуси:
В 1990-е годы мы, наверное, не понимали, что такое профессия спортсмена. Мы все занимались спортом для того, чтобы быть сильнее на улице, здоровее. Каждый человек у нас сегодня может прийти в любом областном городе, регионе и заняться любым видом спорта. Любым. Задача этих спортивных всех сооружений, которые построили, неважно: ледовая арена, гребной канал, либо это зал бокса, штанги, легкой атлетики дворец и так далее – это дать возможность нашей молодежи проявить себя в том или ином виде спорта, забрать их с улицы.

Подробнее в видео.

# Спорт Беларуси # Александр Богданович # Государственная политика в области спорта

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