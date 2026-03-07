Грация и мастерство! В Минске прошли соревнования по стрельбе среди женщин-военнослужащих

Грация и мастерство. В канун 8 Марта женщины-военнослужащие демонстрировали свои умения в стрельбе. В соревнованиях участвовали 23 представительницы Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девушки выполняли два упражнения. Это стрельба из пистолета Марголина на дальность 25 метров, а также из мелкокалиберной винтовки на 50 метров. Белорусские военнослужащие доказали, что они с легкостью могут справляться не только с ролью жены, матери, но и уверенно поражать цели.

Александр Науменко, заместитель министра обороны Беларуси:

Может быть, это станет в последующем доброй традицией, и инициатива будет продолжена, но это будет в будущем. Мы ознакомились со спортивно-стрелковым комплексом. Все девушки находятся в абсолютно одинаковых условиях, потому что по роду своей деятельности они в основе своей выполняют упражнения с пистолетом Макарова или автоматом Калашникова.

В каждом из упражнений выявили лучших, которым вручили медали. Но а все участницы получили памятные подарки и цветы.