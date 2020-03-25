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Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира»

25 марта 2020 08:44
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Новости Беларуси. Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года. В первую очередь, это коснется крупных населённых пунктов. 

Экологично, экономично, перспективно. Тогда почему белорусы не спешат пересаживаться на личный электротранспорт?   

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира» -1



Нужно ли изобретать велосипед и создавать на 100 % отечественную электромашину?   

Расскажем о втором рождении городского электротранспорта и обсудим, над какими задачами производителей ломают головы наши ученые.   

О также рассуждения о том, как будет выглядеть автомобильный парк Беларуси в совсем недалеком будущем.   

Когда общественный транспорт полностью заменят на электрический? Анонс программы «В обстановке мира» -4

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы – в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.    

# Автомобили # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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