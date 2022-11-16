В Любанском районе в стабфонде заложено 70 тонн картофеля и свыше 100 тонн овощей

Новости Беларуси. В Минской области заготовлено свыше 7 000 тонн картофеля и более 9 000 тонн плодоовощной продукции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Стабфонд сформирован в полном объеме. В Любанском районе в хранилище заложено 70 тонн картофеля и свыше 100 тонн овощей. В том числе лук, морковь, свекла, капуста разных сортов. Плюс в ящиках 16,5 тонны яблок. Запасы сладкого плода еще будут пополняться. Вся продукция хранится в специальных камерах с оптимальным микроклиматом.

Екатерина Каренькова, начальник отдела заготовок Любанского райпо:

Картофель в этом году мы заготавливали такие сорта, как «королева Анна», «уладар», «бриз», «скарб», «гала». Капусты мы заготавливали два сорта, они показали себя в хорошей лежкости. Организован сбор яблок. Эти яблоки мы собираем для собственного хранение. Выбираем со стабфонда, чтобы у нас яблоко хранилось, мы обеспечивали торговую сеть.

Николай Корбут, председатель Любанского райпо:

Обслуживаем три района: Любанский, Стародорожский и часть Солигорского района. Насчитываем 122 магазина продовольственных и 21 непродовольственный, это промышленные товары. Шесть магазинов: четыре по Любанскому райпо и два по Стародорожскому.