Под Могилёвом проходит комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады

Тяжело в учении, легко в бою. Комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады проходит под Могилевом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты отрабатывают наведение паромных переправ, ведут разведку водоемов. Кроме этого, гвардейцы тренируются в оборудовании инженерных заграждений и проходов в них, разминировании местности. Занятие посетил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Муравейко.

Дмитрий Пачков, заместитель командира инженерной бригады:

Замысел данного занятия был таков, что на противоположном берегу было обнаружено незаконное вооруженное формирование, с целью его деблокирования было принято решение выполнить комплекс инженерных задач, таких как разминирование участка местности, противодействие беспилотным летательным аппаратам, также переправка войск на противоположный берег.

Личный состав других подразделений оборудует окопы и блиндажи, маскирует позиции. На практике отрабатываются полученные теоретические знания. Решаются учебные задачи, чтобы в случае необходимости выполнить их четко, слаженно и без заминок.