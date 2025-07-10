Прямой эфир

Под Могилёвом проходит комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады

10 июля 2025 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Тяжело в учении, легко в бою. Комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады проходит под Могилевом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Могилёвом проходит комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады-2

Специалисты отрабатывают наведение паромных переправ, ведут разведку водоемов. Кроме этого, гвардейцы тренируются в оборудовании инженерных заграждений и проходов в них, разминировании местности. Занятие посетил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Павел Муравейко.

Под Могилёвом проходит комплексное занятие военнослужащих инженерной бригады-4

Дмитрий Пачков, заместитель командира инженерной бригады:
Замысел данного занятия был таков, что на противоположном берегу было обнаружено незаконное вооруженное формирование, с целью его деблокирования было принято решение выполнить комплекс инженерных задач, таких как разминирование участка местности, противодействие беспилотным летательным аппаратам, также переправка войск на противоположный берег.

Личный состав других подразделений оборудует окопы и блиндажи, маскирует позиции. На практике отрабатываются полученные теоретические знания. Решаются учебные задачи, чтобы в случае необходимости выполнить их четко, слаженно и без заминок.

# Вооруженные силы Беларуси # Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме
10 июля 2025 06:19

Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме

В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс
10 июля 2025 06:00

В Гродно открыли многофункциональный спортивный комплекс

Белорусские производители готовы обеспечить деловой одеждой более миллиона учащихся
10 июля 2025 05:58

Белорусские производители готовы обеспечить деловой одеждой более миллиона учащихся