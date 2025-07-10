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Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме

10 июля 2025 06:19
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Банковский процессинговый центр сообщает об устранении технического сбоя, произошедшего накануне в аппаратно-программном комплексе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме-2

Все балансы по карточкам Беларус-, Белагро- и Белинвестбанка приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме. Напомним, накануне днем возникли неполадки в аппаратно-программном комплексе. При этом в процессинговом центре обращали внимание: финансовые средства владельцев карточек никуда не пропадали, их никто не крал. Корректные данные уже отображаются. Отметим, держателей карточек платежной системы «Белкарт» эта ситуация не затронула.

# Банковские карты

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