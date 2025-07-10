Операции с использованием банковских карточек осуществляются в штатном режиме

Все балансы по карточкам Беларус-, Белагро- и Белинвестбанка приведены в актуальное состояние. Операции с использованием карточек осуществляются в штатном режиме. Напомним, накануне днем возникли неполадки в аппаратно-программном комплексе. При этом в процессинговом центре обращали внимание: финансовые средства владельцев карточек никуда не пропадали, их никто не крал. Корректные данные уже отображаются. Отметим, держателей карточек платежной системы «Белкарт» эта ситуация не затронула.