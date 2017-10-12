«На данные правоотношения не будет распространять своё действие закон «О защите прав потребителей»: юрист об указе №337

Генри Форд говорил: «Нет ничего лучше, когда хобби превращается в профессию». Белорусам зарабатывать деньги на любимом деле стало намного проще.

Увидел свет указ Президента №337, согласно которому для занятий определенными видами деятельности открывать ИП не нужно. Минчанка Маргарита нейл-дизайном увлекается давно, девушка мечтала сделать это своей профессией, но необходимость вести бухгалтерию и прочие формальности останавливали. Сетует Маргарита и на то, что открыть салон ей не по карману. Сейчас она занимается маникюром для души, по знакомым и совершенно бесплатно.

Вместе с юристом отправляемся к мастеру, чтобы рассказать о нововведениях. Минчанка:

В основном, делаю маникюр знакомым, подругам. В бухгалтерии не особо разбираюсь. Хотела бы заниматься этим профессионально. Сейчас я делаю это без оплаты. Немаловажно и то, что оплачивать единый налог мастер будет лишь в тот период, когда у него есть клиенты и заказы. В том случае, если деятельность приостанавливается, платить ничего не нужно.



Дмитрий Плевский, государственный инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:

Указом расширен перечень видов деятельности, которыми могут заниматься физические лица без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. К таким видам деятельности, например, относятся: ремонт часов и мебели, сборка и ремонт мебели, парикмахерские, косметические услуги.

Также можно разрабатывать веб-сайты, обслуживать компьютеры, подрабатывать грузчиком.

Не придётся открывать ИП швеям, специалистам индустрии красоты. Первыми ласточками утверждены суммы единого налога, они разнятся, в зависимости от вида деятельности и населённого пункта.

Дмитрий Плевский, государственный инспектор инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по г. Минску:

Порядок обращения граждан по уплате единого налога при осуществлении данных видов деятельности не поменялся. Физическому лицу до начала осуществления деятельности необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации, уведомить налоговый орган о начале данного вида деятельности и уплатить единый налог.

Необязательно ведение документации. Отдельный бонус – возможность дистанционной реализации своей продукции и теперь уже легальная реклама в Интернете. Не нужен мастерам и кассовый аппарат, они не обязаны выдавать чеки.



Вопрос о защите прав потребителей, действительно, возникает. Кто будет контролировать качество оказываемых услуг и условия в которых, скажем, был приготовлен тортик на детский праздник. Пока этот вопрос остается открытым.

Дарина Гулюта, юрист:

Данный указ хорош тем, что люди, которые собираются добросовестно выполнять виды деятельности, перечисленные в указе, имеют огромные возможности для легализации своего бизнеса, либо начала чего-то нового. Люди, которые боялись налогового законодательства, не понимали, как вести бухгалтерский учёт – теперь у них всё достаточно упрощено. И поэтому они могут без зазрения совести начинать своё дело. Однако, хочется обратить внимание, что потребителям в данной сфере необходимо быть наиболее аккуратными и бдительными. Так как на данные правоотношения, на сегодняшний день, не будет распространять своё действие закон «О защите прав потребителей». И, в соответствии с налоговым законодательством, данные исполнители не выдают потребителям документы, подтверждающие факт оплаты. В соответствии с законодательством, у них их просто нет.

Полоса перемен ожидает и индивидуальных предпринимателей, которым в последнее время было нелегко.

Для них по 45 различным правонарушениям снизят суммы штрафов, более чем в 20 – заменят на предупреждения.