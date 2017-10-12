В счет-извещениях за сентябрь 2017 минчанам сделают перерасчет за воду

Новости Беларуси. Меньше заплатят те, у кого в августе отключали горячую воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если уложились в лимит 140 литров на человека, то счет выставят по субсидируемому тарифу.

Если кому-то необоснованно добавили оплату по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат, то есть смысл обратиться в расчетно-справочный центр. Начисления за потребленную в августе воду по техническим причинам могли произвести ошибочно и, вполне возможно, пересчитают.