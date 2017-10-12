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Ветеранам и людям с ограниченными возможностями товары с ярмарки, которая пройдет в выходные, доставят домой бесплатно

12 октября 2017 15:56
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Новости Беларуси. Большая ярмарка с участием предприятий Минщины пройдет в столице 14 и 15 октября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Два дня производители региона на площадке перед «Чижовка-Ареной» будут продавать овощи и фрукты,

мясную и молочную продукцию, а также промышленные товары. Торговать приедут как крупные государственные производители, так и частные. Откроется и город мастеров. Надо отметить, что доставка товаров для ветеранов и людей с ограниченными возможностями будет бесплатной. Для этого привлекут силы волонтеров.

Ветеранам и людям с ограниченными возможностями товары с ярмарки, которая пройдет в выходные, доставят домой бесплатно-1

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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