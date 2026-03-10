Под грифом «секретно». 62-й зенитный ракетный полк проходит проверку боеготовности
В Беларуси продолжается внезапная комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Ход маневров на личном контроле Президента. Если в предыдущем этапе проверки испытания проходили сухопутные войска, то теперь пришел черед ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Войска ВВС и ПВО Беларуси проходят проверку боеготовности.
Военным предстоит выполнять учебно-боевые задачи, в которых учтен опыт мировых вооруженных конфликтов. Так, батарея 62-го зенитного ракетного полка из Гродно совершает марш в назначенный район. Старт был дан ранним утром.
Галина Буро, корреспондент:
До рассвета еще далеко, а в 62-м зенитном ракетном полку уже начались маневры. Выдвижение военной техники стартовало в 6 утра в рамках внезапной проверки боеготовности. Вчера командиру полка было вручено распоряжение с поручением Главнокомандующего под грифом «секретно». И уже с ночи личный состав приступил к выполнению задач.
Одно из подразделений полка, которое входит в состав сил немедленного реагирования, совершает марш в назначенный район – путь почти в 200 километров. По расчетам, батарея должна справиться за 8 часов. В составе колонны боевые машины (зенитные ракетные комплексы «Оса») и техника обеспечения. Военные их подготовили к дальней дороге, погрузили имущество.
Максим Лагун, командир батареи 62-го зенитного ракетного полка:
Состоя в силах немедленного реагирования, мы уже знаем, что нам предстоит выполнение каких-либо задач в любых районах Беларуси, мы всегда готовы к выезду. Выполнять задачу готовы, весь личный состав с высоким боевым духом.
Смотр готовности, доведение приказа – и техника на старт.
Предстоит марш с препятствиями – каждую минуту надо быть начеку. По пути военным предстоит отражать атаки диверсионно-разведывательных групп и беспилотников противника. По месту прибытия (оно не разглашается) батарея подготовит стартовые позиции и заступит на боевое дежурство.
Виталий Федючок, главный советник управления военной безопасности Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
На текущий момент можно сделать вывод, что личный состав выполняет задачи уверенно и с поставленной задачей справится. Все выявленные недостатки будут учтены в ходе последующей подготовки данного рода войск.
Галина Буро:
В рамках проверки 62-й зенитный ракетный полк ждет ряд учебно-боевых испытаний. Им предстоит продемонстрировать свои умения и профессиональные навыки. По итогам маневров военным будет выставлена оценка.