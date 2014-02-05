Под эгидой Академии наук Беларуси появится ряд лабораторий для решения конкретных задач

Новости Беларуси. Новые подходы в развитии науки. От фундаментальных и прикладных исследований, до разработки и внедрения в производство. Белорусские ученые планируют сделать свою работу более эффективной. Под эгидой Академии наук появится ряд лабораторий для решения конкретных задач.

Первая начнет работу уже в 2014 году на базе Объединенного института энергетических и ядерных исследований в Соснах. Она будет многоцелевой, но основная задача – научное сопровождение строительства Белорусской АЭС, исследования в радиохимии и использование биотехнологий.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Лаборатория формируется под крупнейшую проблему. Это может быть разные по размеру, по составу, но с конкретной четкой целью: разработать, например, механизм, машину, станок. Для этого надо выполнить и фундаментальные исследования, и прикладные разработки, внедрить в производство. Здесь у нас совершенно новая система оплаты труда, совершенно новая система организации. На порядок выше, чем есть теперь в Академии наук.

Еще одно направление развития белорусской науки – создание целого ряда кластеров: от клеточных технологий до фармацевтики. Так, в настоящее время в Академии наук работают над расширением ассортимента новейших лекарств собственного производства. А в процессе создания – «БелБиоград», который будет заниматься научными исследованиями, разработками в сфере клеточных и биотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.