Руководитель ансамбля «Хорошки»: В Израиле делали совместный концерт с «Песнярами» - зал качался!

Белорусский государственный заслуженный хореографический коллектив «Хорошки» в гостях у программы «Утро» на СТВ.

На музыкальной Национальной премии ваш коллектив взял третью почетную премию. Какие еще в последнее время были радостные события? Чем гордились?

Павел Журавлев, директор Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Для нас немножко, конечно, неожиданно было, что наш оркестр завоевал такую премию именно в музыкальной номинации. Мы являемся больше своей частью хореографическим коллективом, но оркестр и наш вокал — это неотъемлемая часть нашего коллектива и достаточно значимая. Все были отмечены, но здесь отметили оркестр на сегодняшний день. Это достаточно приятная награда и немножко непривычная.

Программы коллектива все время как-то объединены в какую-то общую идею. Какие программы у вас есть?

Ульяна Гаврилова, солистка оркестра Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Если идти по эпохам: «Туровская легенда», «Полоцкая тетрадь», «Бывай», «20 век, программа «Белорусы», «Добрый вечер», «Гости», — все это фольклорная классика.

Кто составляет эти программы и какие номера туда входят?

Ульяна Гаврилова:

Понятно, что у нас авторский коллектив, у нас один гениальный автор — наш художественный руководитель, Валентина Ивановна Гаевая. Конечно же, основные идеи — ее идеи.

Есть какой-то танец, какая-то программа-долгожитель, которая много-много, может быть, десятилетий живет и воспринимается точно так же, как на премьере?

Павел Журавлев:

Валентина Ивановна создала такой номер, как «Гусарики» — один из первых номеров, поставленных в коллективе, это по мотиву деревни Хорошки Могилевской области. Этот номер до сих пор любим на сцене, его спрашивают, просят.

Вы объездили весь мир. Гастроли, концерты, мероприятия. Есть какая-то публика, которая более жарко принимает, а есть, может быть, которая так, из уважения к другой необычной культуре аплодирует?

Ульяна Гаврилова:

Нас всегда так замечательно, несдержанно воспринимают. Аплодируют, иногда топают ногами.

Павел Журавлев:

Этим летом были дни культуры в Израиле. У нас был совместный концерт с «Песнярами». Два достаточно известных коллектива и публика оказалась вся русскоговорящая. Все пели, танцевали. Зал просто качался. Это настолько интересно было смотреть. Я смотрел на эту аудиторию и понимал, что у них ностальгия, что они по этому соскучились. Концерт мог продолжаться и 4 часа, и 5 часов, они все просили, не отпускали.

19 февраля состоится сольный концерт вашего коллектива «Зимушка»

Ульяна Гаврилова:

Мы гарантируем вам, зима будет. Действительно. Сначала все-таки попрощаемся с зимой, уделим ей особое внимание — это будут «Каляды», это будут удивительные номера, связанные с зимними настроениями, женский номер «Кужелек», очень красивый номер «Дрыготка». В этом концерте еще будет очень яркий номер, который был особенно отмечен в предыдущем концерте — «Свадьба», там танцуют все.