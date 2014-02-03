В Гомельской области задержан педофил: пострадали два десятилетних мальчика

Новости Беларуси. На Гомельщине задержан очередной педофил. От рук преступника пострадали два десятилетних мальчика. Он отвёз несовершеннолетних в лес, где совершил над ними действия сексуального характера. В милицию обратились родители детей после того, как расспросили мальчиков о произошедшем.

Уже смеркалось, когда незнакомый мужчина представился двум десятилетним мальчишкам сотрудником милиции. Он обратил внимание на то, что у тех нет фликеров, а это, якобы серьёзное нарушение. Поэтому мальчики должны сесть в его машину и проследовать в отделение милиции. Обман удался. Только автомобиль направился в другом направлении. Вот по этой трассе детей вывезли за город.

Андрей Мазепин, начальник отдела информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома:

Родители звонили на мобильный телефон. Но телефоны у детей были недоступны, ребята не отвечали на телефонные звонки. Когда же дети вернулись домой и всё рассказали родителям, родители сразу обратились в милицию и вскоре по приметам сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан данный гражданин. Им оказался житель Гомельского района, парень среднего возраста, который в настоящее время арестован.

Подобный случай на Гомельщине не первый. Всего несколько лет назад педофил-рецидевист не только надругался, но и убил несовершеннолетнего школьника. Тело мальчика нашли в том же лесном массиве. Тогда преступника тоже задержали по горячим следам.

Жители Беларуси:

Волнует. Как и всех родителей волнует. Только равнодушные могут спокойными оставаться.

Это кошмар! Без суда и следствия. Обязательно надо им над детьми издеваться. У меня трое внуков и за каждого жизнь бы отдала. Мы стараемся детей без присмотра не оставлять.

На поимку нынешнего педофила у правоохранителей ушло чуть более суток. Подозрительного гражданина, подходящего под описания детей задержала патрульная служба. Задержанный по подозрению в педофилии, мужчина находится в СИЗО.

В отношении его возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 167 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Он подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.