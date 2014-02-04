Погода в Беларуси: 6 феврале ожидается до 3 градусов тепла

Новости Беларуси. От суровых морозов к неожиданному плюсу. В середине этой недели характер белоруской погоды кардинально изменится. Причиной этого станет теплый и влажный воздух с Атлантического океана, который в ближайшее время начнет поступать на территорию нашей страны. По прогнозам синоптиков, уже в четверг по юго-западу республики столбики термометров будут показывать до 3 градусов выше нуля.

Потепление, которое продолжится и в последующие дни, принесет с собой мокрый снег и дождь. Местами сгустятся туманы, возможен гололед, на дорогах образуется гололедица. Так что водителям и пешеходам стоит быть предельно осторожными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.