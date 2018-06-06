Почва в сфере моделинга. Модные решения дизайнеров из Беларуси и Украины на детском показе в Минске

Новости Беларуси. В свете софитов с детства. В столице проходит модный показ детской одежды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Публике свои творения представили лучшие дизайнеры из Беларуси и Украины.

Профессиональное дефиле устроили юные, но уже опытные в своем деле модели. Красиво пройти по подиуму удалось даже самым маленьким звездочкам.

Анна Ляшенко, директор модельного агентства:

Перспективы, конечно же, абсолютно разные. Это дело индивидуальное. Но, тем не менее, мы стараемся по максимуму давать сейчас возможности ребятам проявлять себя и иметь какую-то почву в будущем в сфере моделинга, в сфере актерского мастерства.

В рамках мероприятия также проходит акция по сбору вещей первой необходимости для детей с онкологическими заболеваниями. Подобная акция проходит уже седьмой раз. Собранные средства отправят в Боровлянский центр детской онкологии.