«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

Новости Беларуси. В Узбекистане будут разводить белорусских коров. Об этом сообщили 6 июня на выставке «Белагро». Речь идет о голштинской породе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси насчитывается 750 тысяч таких особей. Голштинские коровы дают вдвое больше молока, нежели привычные для нас. Породу вывели в лабораторных условиях. Она полностью адаптирована к белорусскому климату.

Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:

Сейчас мы находимся у павильона, где бычок получен методом трансплантации. Переведен в основное стадо и работает. Мы можем сейчас в любом регионе заниматься трансплантацией. Мы способны на автомобиле выезжать в этот регион любой области: Витебской, Могилевской. И в хозяйстве делать пересадку и разводить данную популяцию.



Выставка «Белагро» продолжает работу. «Фишкой» второго дня стала народная дегустация. На конкурсе представлены молочные продукты. А также мясо.

Оценить их качество, попробовав на вкус, мог любой желающий. Итоги подведут к концу форума. Жюри суммирует мнения потребителей и экспертов. «Чемпион вкуса» – уже традиционное испытание для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».

Андрей Киреенко, главный редактор специализированного журнала:

Только на нашем стенде прошло около 5 тысяч дегустаторов. Мы провели слепые дегустации. Мы взяли европейские и белорусские сыры. Как выдержанные, так и с кислыми бактериями (с большими дырками). Вы знаете – в слепых дегустациях – я вас уверяют – разницы нет, даже больше голосуют за белорусские сыры. Есть достойные заводы, достойные образцы. Надо гордиться своим сыром.