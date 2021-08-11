В Солигорске отремонтируют пять километров дорог. На каких улицах поменяют асфальт?

Новости Беларуси. В Солигорске идет масштабное обновление дорог, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Основные работы ведутся в центре города. Всего планируется отремонтировать пять километров дорожного покрытия. Уже обновили больше половины. Специалисты меняют асфальт на улице Ленина, участке от Октябрьской до улицы Набережной. Также обновляют дорожное полотно на улицах Заслонова, Ленинского Комсомола и на отдельных участках проспекта Мира.

Конюль Усеня, заместитель директора солигорского предприятия «ЖКХ «Комплекс»:

Уже выполнены работы на участке дороги от улицы Набережная по Ленина до пересечения с улицей Козлова. Также приступили к работам по улице Ленинского Комсомола, от улицы Октябрьская до пересечения с улицей Заслонова и на проспекте Мира. За каждой субподрядной организацией закреплены улицы, на которых они выполняют эти работы.