От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве

Новости Беларуси. Выставка посуды открылась в Могилевском музее этнографии. Экспозиция знакомит посетителей с уникальными образцами гончарного мастерства, русского и западноевропейского фарфора, фаянса, столовыми приборами. По коллекциям посуды даже можно проследить историю культуры и смену стилей. А маленькие посетители выставки и вовсе смогут почувствовать себя художниками фарфоровых заводов и разукрасить чашки и тарелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мычка, корреспондент:

Выпить чашку чая и получить удовольствие не только от ароматного напитка, но и от изящества фарфора в ваших руках. В Могилевском музее этнографии открылась выставка «История посуды», которая раскроет все секреты чашек и тарелок с XVII по ХХI век.

От глиняного горшка до изящных форм невесомого фарфора. На выставке более 400 подлинных артефактов. Эволюция кухонных принадлежностей, как говорится, налицо. И нам только кажется, что посуда была всегда. Это не так, еще каких-то 100 лет назад не было и половины сегодняшнего разнообразия. До XVIII века тарелки на Руси считались небывалой роскошью. Первым подавать обеды в такой посуде приказал Лжедмитрий, после него долгое время тарелки считались атрибутом дворянского сословия. На выставке представлены коллекции русского и западноевропейского фарфора. Любопытно, но посуду использовали даже в агитационных целях. Известные художники – Казимир Малевич, Натан Альтман, Николай Суетин – расписывали их авангардистскими рисунками, в том числе и на революционные темы.