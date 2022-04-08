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От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве

08 апреля 2022 07:21
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Новости Беларуси. Выставка посуды открылась в Могилевском музее этнографии. Экспозиция знакомит посетителей с уникальными образцами гончарного мастерства, русского и западноевропейского фарфора, фаянса, столовыми приборами. По коллекциям посуды даже можно проследить историю культуры и смену стилей. А маленькие посетители выставки и вовсе смогут почувствовать себя художниками фарфоровых заводов и разукрасить чашки и тарелки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Выпить чашку чая и получить удовольствие не только от ароматного напитка, но и от изящества фарфора в ваших руках. В Могилевском музее этнографии открылась выставка «История посуды», которая раскроет все секреты чашек и тарелок с XVII по ХХI век.

От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве-4

От глиняного горшка до изящных форм невесомого фарфора. На выставке более 400 подлинных артефактов. Эволюция кухонных принадлежностей, как говорится, налицо. И нам только кажется, что посуда была всегда. Это не так, еще каких-то 100 лет назад не было и половины сегодняшнего разнообразия. До XVIII века тарелки на Руси считались небывалой роскошью. Первым подавать обеды в такой посуде приказал Лжедмитрий, после него долгое время тарелки считались атрибутом дворянского сословия. На выставке представлены коллекции русского и западноевропейского фарфора. Любопытно, но посуду использовали даже в агитационных целях. Известные художники – Казимир Малевич, Натан Альтман, Николай Суетин – расписывали их авангардистскими рисунками, в том числе и на революционные темы.

От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве-7

Жанна Климуть, ведущий научный сотрудник Могилевского областного краеведческого музея:
Все достижения, как раз таки можно было показать новый строй, показать достижения социалистического строя, советского строя, мы это тоже можем увидеть сейчас на посуде. Это посуда раритетная, ее уже не найдешь и не увидишь, а это история.

От глиняного горшка до изящного фарфора. Выставка посуды открылась в Могилёве-10

# Выставка # общество # Жанна Климуть # Юлия Мычка # Фотофакт

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