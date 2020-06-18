Новости экономики за 18.06.2020

Новости Беларуси. Какое количество международных выставок с участием отечественных компаний планируется на второе полугодие? Когда из Светлогорска в Минск можно будет доехать на электричке и сколько это будет стоить? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 30 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

«Белинтерэкспо» настраивает отечественных производителей на очень активное второе полугодие. Начиная с сентября планируется организовать участие белорусских компаний более чем в 30 международных выставках.

Дело в том, что форумы, запланированные на первое полугодие, были перенесены либо на 2021 год, либо на конец 2020-го. И многие организаторы подтверждают их проведение в указанные сроки. Если все выставки состоятся, то график предстоит более чем плотный. За четыре месяца надо организовать примерно столько экспозиций, сколько за весь минувший год. Причем в качестве дополнительной нагрузки – необходимость обеспечить максимальную эпидемическую безопасность участников.