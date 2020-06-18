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Новости экономики за 18.06.2020

18 июня 2020 15:27
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Новости Беларуси. Какое количество международных выставок с участием отечественных компаний планируется на второе полугодие? Когда из Светлогорска в Минск можно будет доехать на электричке и сколько это будет стоить? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ БЕЛОРУССКИЕ КОМПАНИИ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 30 МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

«Белинтерэкспо» настраивает отечественных производителей на очень активное второе полугодие. Начиная с сентября планируется организовать участие белорусских компаний более чем в 30 международных выставках.

Дело в том, что форумы, запланированные на первое полугодие, были перенесены либо на 2021 год, либо на конец 2020-го. И многие организаторы подтверждают их проведение в указанные сроки. Если все выставки состоятся, то график предстоит более чем плотный. За четыре месяца надо организовать примерно столько экспозиций, сколько за весь минувший год. Причем в качестве дополнительной нагрузки – необходимость обеспечить максимальную эпидемическую безопасность участников.

Новости экономики за 18.06.2020-1

Одной из первых в календаре стоит продовольственная выставка в Стамбуле, которая должна пройти со 2 по 5 сентября.

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Новости экономики за 18.06.2020-4

БЕЛОРУССКИЕ НПЗ УВЕЛИЧИЛИ ПОСТАВКИ БЕНЗИНА НА УКРАИНСКИЙ РЫНОК

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы смогли заметно увеличить поставки бензина в Украину. И это несмотря на то, что там почти на треть выросло собственное производство, а вместе с ним уменьшилась необходимость импортных поставок. Мозырский НПЗ и «Нафтан» в мае отгрузили соседям почти 66 тысяч тонн автомобильного топлива (на 12 % больше, чем годом ранее).

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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