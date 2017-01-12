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Почти шесть тысяч рублей направят на поддержку Шкловской школы-интерната для детей с нарушениями зрения

12 января 2017 13:24
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Новости Беларуси. Почти шесть тысяч рублей направят на поддержку Шкловской школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Средства собирали накануне Нового года во время «Книжного бала».

Благотворительный аукцион уже пятый раз организовывает Министерство информации. В спецшколе-интернате хотят приобрести новое оборудование для обучения. В том числе электронный видеоувеличитель, с помощью которого можно читать обычные книги. Теперь эти планы сбудутся.

Кроме того, министр информации Беларуси привезла для школьной библиотеки книги, выполненные шрифтом Брайля, и аудио-сказки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маргарита Шемардинова, ученик Шкловской спецшколы-интерната для детей с нарушением зрения:
Я очень люблю читать книжки. Последний раз я прочитала «Буратино» и «Чудо-Юдо».

Ксения Куприянова, ученик Шкловской спецшколы-интерната для детей с нарушением зрения:
Школа – не могу описать ее словами. Красивая. В ней есть такое оборудование, которого нет в других школах.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Государство свою миссию выполняет. Ежегодно издаются серии книг рельефно-точечным шрифтом Брайля. Только в прошлом году порядка 20 наименований, свыше 100 книг. Это уникальные книги, это большие затраты, но государство ежегодно эту программу реализует.

# общество # Благотворительная акция # Благотворительность # Лилия Ананич

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