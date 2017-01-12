За 10 лет более двух тысяч ветеранов ВОВ из Беларуси получили санаторные путевки за счет средств бюджета Союзного государства

Новости Беларуси. За десять лет более двух тысяч ветеранов Великой отечественной войны из Беларуси получили санаторные путевки за счет средств бюджета Союзного государства. Только за 2016 год оздоровилось более 130 человек.

На санаторно-курортное лечение инвалидов и участников войны комитет Союзного государства выделяет средства ежегодно. Стоит отметить, что по традиции организуются и совместные заезды российских и белорусских ветеранов войны. Как правило, их направляют в лучшие санатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.