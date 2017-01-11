На Ленинградской появилась мемориальная доска: белорусской таможне исполнилось 90 лет

Новости Беларуси. Мемориальная доска 11 января появилась на историческом здании по улице Ленинградской, 6, где ровно 95 лет тому назад родилась отечественная таможенная служба. Именно отсюда берет начало обеспечение экономической безопасности страны. Эти же обязанности сегодня выполняет и Минская региональная таможня.

На мероприятие пригласили личный состав и руководство таможни, почетных гостей и тех, кто не понаслышке знаком с историей столичной таможни. Напомним, что в Минске находится одна из крупнейших таможен страны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ее структуре 3 поста, 3 республиканских пункта таможенного оформления и 14 внутренних.

Николай Свирид, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Минская региональная таможня сегодня – флагман нашей республики. Это таможня, на которую можно равняться. Тут работают очень опытные сотрудники, она оснащена по последнему слову техники.