Почти семь лет в скитаниях. В какую кабалу попали дольщики «Грушевского посада» и есть ли выход из непростой ситуации?

Каждый год в Минске пытаются решить проблему долгостроев. Но каждый год она так до конца и не решается. Если жилые дома еще достраивают всем миром, чтобы люди могли получить-таки квартиры, то с коммерческими зданиями дела обстоят еще уже. Об этом рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. В столице более десятка крупных незавершенных объектов, по которым годами затягивался вопрос продажи, сноса, реконструкции либо другого способа избавиться от долгостроя. И судьба многих объектов до сих пор не ясна.

Жилой комплекс «Грушевский посад», пожалуй, один из самых печально известных долгостроев в стране. Полностью сдать его должны были в конце 2020-го, но застройщик «Жилстройкомплект» успел возвести только два дома из четырех, а затем процесс полностью остановился. Простой в работах застройщик списывал на эпидемию коронавируса, но очень скоро выяснилось, что у частника просто закончились деньги. Вопросом, как это произошло, дольщики «Грушевского посада» задавались несколько лет. И только к концу прошлого года узнали точный ответ – директор компании «Жилстройкомплект» растратил деньги людей на собственные нужды и сбежал в Польшу. В итоге потерпевшими по делу проходят 423 дольщика и 7 субъектов хозяйствования, ущерб которых следователи оценили в более чем 20 млн рублей. Тогда же стало известно, что комплекс все же достроят силами госорганизаций. Возводить «Грушевский посад» взялись «УКС Запад», «Институт Белгоспроект» и Стройтрест № 4. Однако спустя год дольщики снова в растерянности: новый заказчик неожиданно выставил новые счета. И для многих они оказались неподъемными.

Галина Будникова:

Всю жизнь верила в справедливость, мудрость государства своего. Надеюсь, что я в это буду верить в будущем. Галина Будникова учитель с 45-летним стажем. Всю жизнь прожила в частном доме, но с выходом на пенсию решила распрощаться и с опытом загородной жизни. Женщина решила приобрести жилье в новостройке. Свой дом продала, вот только пожить с комфортом так и не получилось. Почти семь лет на чемоданах в скитаниях по родственникам и съемным квартирам. Галина Будникова:

Снимала квартиру. Сначала у родственников жила. Потом сестра умерла, меня попросили оттуда. Я ушла жить на квартиру. Я все время в кабале, почти полпенсии отдавала за то, чтобы оплатить. Каждый человек в нашем государстве достоин защиты, уважения. Особенно в старости, когда свою жизнь отдала на воспитание подрастающего поколения не одного белоруса. Я надеюсь, что бог будет ко мне милостивый, и наше государство будет ко мне милостиво. Поможет мне каким-то образом эту квартиру получить, которую я уже оплатила. Таких обманутых, как Галина Михайловна, несколько сотен. У каждого своя печальная история. Все они должны были стать соседями, но сегодня стали друзьями по несчастью.

Ольга Рублевская:

У нас была квартира у мужа у мамы, она умерла, к сожалению. Мы ее [квартиру – прим. ред.] продали. У меня была часть квартиры в Минске, поэтому тоже мы продали. Получается, эти деньги – мы подыскивали, конечно же, жилье. У нас двое детей с мужем. Вышли, здесь хорошее место вроде бы как, нам планировка понравилась и дом хороший. Вроде бы все складывалось хорошо, красиво. Потом как у всех все как-то очень медленно строилось.

Анна Батурля:

В 2016 году мы с мужем решили войти в стройку. Увидели рекламу, продали свою однокомнатную квартиру, так как решили расширяться. У нас к тому моменту появилось уже двое детей. Вложили деньги в эту стройку. На данный момент у меня ребенку уже семь лет, но никакой квартиры мы не имеем. Тогда в 2016-м в нашей стране еще можно было строиться за счет жилищных облигаций. По такой схеме и возводился «Грушевский посад». Но сегодня в Беларуси на этот механизм наложен запрет. Как показала практика, ценные бумаги – настоящая находка для недобросовестных застройщиков. Денежные потоки никто не контролирует, трать на что угодно и куда угодно.

Елена Шилович:

Я ехала случайно на троллейбусе и прочитала, что можно квартиру отдать в зачет. Пришла в эту компанию «Жилстройкомплект», посмотрела. Строительство шло очень активно. Я посетила исполком Московского района, узнала про застройщика. Мне сказали, что очень хороший застройщик, волноваться не стоит, построил много домов. Я решила сделать такой обмен. Это было в 2018 году. Получается, что я приобрела облигации по 1 150 долларов за один квадратный метр. У меня двухкомнатная квартира 68,5 квадратных метров, номер квартиры 57 на 17-м этаже. Чтобы купить облигации, Елене пришлось еще и продать свою трехкомнатную квартиру. Сегодня спустя почти пять лет ни денег, ни жилья. Женщина осталась у разбитого корыта.

Вероника Литвинко:

Контора «Жилстройкомплект» находится в ликвидации. Все поручители и залогодатели сегодня также ликвидируются одним и тем же ООО «Юридическая группа правоВиК», которые, как мы знаем, очень тесно связаны были с Ильей Волохом в свое время. Поскольку, если обратиться к фамилии того, кто является учредителем и фактическим директором «ПравоВиК», то это человек, давно имеющий отношение с Волохом, бывший адвокат Егор Владимирович Вершило. Правоохранители заинтересовались деятельностью «Жилстройкомплекта» еще несколько лет назад. Выяснилось, что строительные работы были поставлены на паузу вовсе не из-за пандемии, как уверял застройщик. Реальная причина в другом – у строительной компании попросту закончились деньги. Как оказалось, директор «Жилстройкомплекта» Илья Волох потратил их на личные нужды. Предприимчивый бизнесмен жил на широкую ногу – отстроил коттеджный лакшери-поселок и пополнил свой автопарк дорогостоящими моделями машин. Хоть большая часть имущества оформлялась на родственников, когда над мужчиной сгустились тучи, он отправился в бега. Новым домом для него стала гостеприимная Польша. Вероника Литвинко:

Мы не просто пытались с ним связаться. Мы еще с ним созванивались, списывались пару лет назад в тот момент, когда он еще не знал о том, что люди пишут ГУБОП, ОБЭП, ДФР и так далее. Волох рассказывал о том, что его, в общем-то, выгоняют с его объекта. Я не думаю, что это было прямо-таки так уже жестко по той простой причине, что, если бы он хотел строить, он бы строил. Не размазывал деньги по различного рода схемам, аффилированным лицам, коих насчитывается не один десяток.

По данным следствия, пострадавшими от бизнеса Ильи Волоха признаны почти полтысячи человек. Следователи оценили и общий ущерб, он превысил 20 миллионов рублей. Тем временем, пока шло следствие, строительный объект на проспекте Дзержинского долгое время оставался без хозяина. В 2021-м указ главы государства вдохнул в долгострой вторую жизнь. Согласно документу жилой комплекса получил новых заказчика, проектировщика и генподрядчика, строительство возобновилось. Сегодня на календаре май 2023 года, долгожданный третий дом уже практически готов. Сейчас готовятся документы к вводу объекта.

Сергей Козлов, главный инженер СУ-26 Строительного треста № 4 Минска:

Сегодня работает порядка 130 человек. Работы ведутся вахтовым методом частично. То есть монолитные работы и каменная кладка ведутся вахтовым методом. Все остальные работы по оштукатуриванию, значит, по монтажу инженерного оборудования, наружные сети ведутся в восьмичасовом рабочем режиме. Были претензии, наверное, где-то по скорости, загрузке. Но мы как строительный трест тоже смотрим – у нас свои экономические потребности. Можно насыпать людей, но они будут работать неэффективно. Поэтому у нас есть определенная своя загрузка, то есть график, технология производства работ. Соответственно, это оптимальное количество людей, которое необходимо сегодня, чтобы задействовать.

Владимир Танкевич, заместитель главы администрации Московского района Минска:

Одновременно начаты работы по строительству четвертого дома, там тоже две секции. Там уже идет монтаж на шестом этаже. Этот дом планируется уже сдать уже в 2024 году до конца года, хотя по указу сроки предусмотрены – 2025 год. Казалось бы, держателям облигаций осталось всего ничего – подписать бумаги и повесить на связку ключей новый брелок, но не тут то было. Очередным ударом для будущих новоселов стали договоры на долевое строительство от нового застройщика. «УКС Запад» в документе черным по белому сообщает о доплате. Такие новости сперва вызвали у людей недоумение, а позже и негодование. Все дело в сумме: почти 2 тысячи рублей – немаловажное дополнение за каждый квадратный метр.

Марина Корявая:

Я хочу сказать, мне, например, на погашение всего нужно 120 тысяч белорусских рублей. Как вы прекрасно понимаете, мы уже все давным-давно деньги отдали первому застройщику. У нас есть кредиты, еще то, с чем мы расплачиваемся перед предыдущим застройщиком. Там в пункте указано, что, если мы не выплачиваем вовремя, значит, мы должны будем платить от суммы неуплаченной еще процент. То есть, скажем так, УКСу будет обогащение. Мы, соответственно, выплатить вовремя не сможем, то есть уже заведомо у нас будет идти эта оплата.

Ирина Бубенникова:

Я один раз заплатила за свою квартиру, там 65 квадратных метров. Я заплатила больше 65 тысяч долларов. Больше, там больше тысячи был метр. Теперь я еще должна, мне насчитали 130 тысяч рублей. То есть порядка 47 тысяч долларов я еще должна найти. Где? Я даже если все продам, у меня есть одна машина, дача и все, не насобираю этих денег. Я работаю в государственной организации, мне кредита даже такого не дадут для того, чтобы это все покрыть. Поэтому мы очень надеялись, с учетом того, что нас достраивает государственная организация, что такие ситуации уже случались у нас в стране и как-то были приняты какие-то меры для того, чтобы помочь гражданам.

Огромные долги и многочисленные кредиты. Финансы у будущих жильцов «Грушевского посада» уже давно запели романсы. Люди в растерянности и не понимают где найти такие неподъемные суммы. Вероника Литвинко:

У нас был принят указ Президента, в преамбуле к пункту первому которого сказано: в целях защиты интересов граждан и завершении строительства был принят указ. Под этот указ Президента за подписью Кухарева Владимира Евгеньевича было Президенту доложено финансово-экономическое обоснование.

Вероника Литвинко:

Вот подпись мэра. В котором было написано о том, что необходимо убрать паркинг из пятой очереди строительства для того, чтобы доплаты не составили для граждан больше чем 525 долларов. Потому что если будет 525 долларов, то в свою очередь это вызовет социальную напряженность.

Избежать социальной напряженности не получилось. Накануне в администрацию Московского района пришли десятки, а может даже сотни потенциальных жильцов «Грушевского посада». В общем-то, яблоку некуда было упасть. Вопрос у всех один: откуда взялась такая сумма? Отвечать на него пришлось прежде всего руководству УКСа. Кроме этого, к диалогу с народом были готовы глава администрации района, ее зам, а также представители проектной организации, генподрядчика и Следственного комитета. С трибуны звучало и мнение несостоявшихся новоселов.

– Я уже не спрашиваю про пятый дом, который вы сразу планировали в одном месте, а потом оказалось, что нельзя его делать. Народ возмутился, там проживающий. Потом нам подсовывают незавершенное строительство, которое, оказывается, тоже нужно сносить эти построенные пять этажей. Просто возникает вопрос: как так планируется, что потом указ Президента, который был, нужно переделать и вносить в него новое? Больше вопросов нет. На протяжении трех часов длился эмоциональный диалог. Все это время держатели жилищных облигаций делились своими непростыми историями и буквально кричали о помощи.

Иван Чуешов:

На прошлом совещании нам говорили, что себестоимость постройки монолитного дома порядка 750 долларов плюс-минус, то есть фактически мы платим еще раз по себестоимости этот дом. Хотя какой-то процент готовности в целом комплекса был, то есть откуда такая цифра тоже непонятно. Непонятна еще рассрочка УКСа, то есть, грубо говоря, за евродвушку 70 квадратов нужно доплатить будет 141 тысячу белорусских рублей.

– К тому, что мы заплатили, то есть порядка 1 200 долларов за метр квадратный, мы сейчас должна заплатить еще 700. То есть это фактически стоимость квартиры, метра квадратного обходится нам по 1 700, у кого-то, может быть, 1 800, то есть это неподъемные деньги. Я со своей стороны на 50 % стоимости оформила кредит. Поэтому хотим разобраться вообще, что туда вошло, почему такая стоимость. Вероника Литвинко:

На наш взгляд, данная сделка является кабальной, потому что, во-первых, если исходить из приложения к данному, опять-таки, договору всего дано четыре месяца дольщикам для внесения доплат на однокомнатную квартиру – это 130 811 рублей 17 копеек. Илья Волох так спешно убегал за границу, поэтому законсервировать объект не успел, а может это и вовсе не входило в его планы. Новый хозяин, прежде чем возобновить работы, тщательно обследовал строительный объект и вынес вердикт, к сожалению, не в пользу для будущих новоселов.

Максим Малиновский, первый заместитель генерального директора «Белгоспроекта»:

Наружные стены в некоторых местах разморожены, подлежат ремонту. Некоторый объем подлежит демонтажу, замене – это тоже возведенные перегородки. В значительной степени размороженные подлежат замене. Проведено обследование инженерных сетей внутренних, тоже значительная часть его находится в неудовлетворительном состоянии. Так, например, были обрезаны электрические кабели. Приборы отопления в значительной части разукомплектованы, повреждены.

Алексей Щербач, директор «УКС Запад»:

Третий дом – ориентировочная его готовность была на 70 %. Но с учетом того, что объект был не законсервирован, его готовность составила 54 %. Приблизительно 18-20 % пришло в негодность, что пришлось подрядчику переделывать. Таким образом, сметная документация стала толще на несколько листов. Для домовладельцев это не что иное, как похудевший кошелек. Алексей Щербач:

Разработана документация, пройдена государственная экспертиза по всем стадиям строительного проекта и по стадии архитектурного проекта. На основании заключения экспертизы был подсчитан квадратный метр и выведена сумма доплат с учетом того, что было построено. За вычетом того, что было построено. Поэтому также был применен принцип равенства к каждому дольщику, имеющему облигации «Жилстройкомплекта».

Людмила Акулич, начальник отдела Минского городского центра по ценообразованию в строительстве:

При составлении расчета «УКС Запад», нарушений не выявлено. Мы подтверждали стоимость строительства одного квадратного метра жилья.

Владимир Танкевич:

Заинтересованность в УКСе, чтобы превысить что-то, заработать здесь специально, нет. Почему длительно мы старались все-таки разработать подходы эти, потому что объект сложный, нестандартный. Он состоит не из одного дома, а из двух домов, как третий, четвертый – фактически это один объект. Люди фактически сдавали деньги одинаково одному застройщику. Наши подходы – нашли согласие с вышестоящими органами, который сверили расчеты, получено добро. С заказчиком и руководством Московского района будущие новоселы абсолютно не согласны. По их мнению, доплаты завышены, а в расчетах не мало ошибок.

Елена Давыдова:

Ответы на наши вопросы не были получены. Те письма, которые отправляет Мингорисполком сейчас в адрес дольщиков о том, что нам были разъяснены все вопросы – это ложь, неправда. На наши ответы где детализированный расчет, сметы, калькуляции, какие цены были заложены, какой метраж был заложен? Нас не ознакомили с методикой расчета, сметами. Мы подвергаем разумному сомнению стоимость достройки данного жилищного объекта в размере 2 000 рублей. Почему такая стоимость, нам не понятно. Мы считаем, что это несправедливо.

Антонина Соболь:

Мы все, даже, наверное, в нашем чате многие понимали, что доплаты будут. Но за трешку пришли доплаты, когда коммерческая стоимость 3 300, а пришли доплаты 2 000. Хотя сначала нам говорили про то, что будет примерно 50 % хотя бы, вообще в районе 30 % будем доплачивать. 50 % – это уже прямо заоблачные цены были. Говорили, что будут строить по себестоимости, единственное что 5 % УКСу. По итогу получилось, что я вообще не понимаю, как 3 300 коммерческая стоимость, а нам платить 2 000 за квадратный метр. Времени найти такие огромные суммы у потенциальных новоселов остается совсем мало. Уже в июне 2023 года от них ждут первые выплаты, иначе начнет расти пеня. А если деньги так и не поступят на счет УКСа, о квартире можно будет забыть. Алексей Щербач:

В течение 60 дней должны принять решение, будут заключать договор с нами на продолжение строительства либо не будут. В случае, если человек откажется или от него не будет информации, то квартира выставлена будет на продажу.

Сегодня бывшие дольщики просят пересмотреть доплаты в сторону уменьшения. Для большинства людей эти квартиры в «Грушевском посаде» – единственная крыша над головой. Анна Батурля:

Чтобы мы хотя бы заплатили только за свои метры. У нас 54 % было готовности на нашей облигации, следственно, за 50 % мы и должны заплатить. Мы не должны кого-то спонсировать, нам не надо потом этих доплат, которые будут неизвестно через сколько лет. Не надо нам этой дополнительной этажности, потому что она нас вообще тянет вниз. Мы просим Александра Григорьевича Лукашенко, чтобы он вмешался в нашу эту достройку. Он нам помог тем, что уже издал указ о достройке. Сейчас хотелось бы, чтобы помогли нам разобраться с этими доплатами неподъемными. Внимание на долгострои регулярно обращает и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства на одном из последних совещаний строительной отрасли потребовал от профильных служб принять кардинальные меры для решения проблемы по всей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас незавершенные строительством объекты появляются и даже жилые объекты. Может, меня точно опять неправильно информировали? По-моему аж 22 жилых дома. Или сколько у вас? – 19 в Минске. Александр Лукашенко:

19 в Минске – это безобразие. Это безобразие. Мы людям пообещали, что введем вовремя объект. Жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный.

Надежда на Президента и у держателей денежных облигаций «Грушевского посада». Несчитаное количество писем уже написано. Горячие линии, приемы граждан – помощь искали везде. Но пока долгожданный переезд так и не состоялся. Елена Давыдова:

Я прошу дать огласку данной ситуации от лица всех обманутых дольщиков. Так как те письма, которые мы направляем в Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру, спускаются во МГИК. Мы не можем достучаться, нам просить помощи не у кого. Мы просим очень разобраться в данной ситуации, в правомерности данного расчета, в правомерности методики расчета. Елена Шилович:

Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Комитет государственного контроля. Очень хотелось бы, чтобы Государственный контроль доложил Александру Григорьевичу, как продвигается строительство, защищаются наши интересы. Указ был издан в 2021 году, а сейчас уже середина 2023 года.