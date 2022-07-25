Почти половина минчан отправляют обращения в Мингорисполком в электронном формате

Новости Беларуси. Вопросы ЖКХ, строительства и жилищной политики. Около 5 300 обращений поступило в Мингорисполком за полгода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их количество сократилось примерно на 10 %. Уменьшение числа обращений отмечается как среди физических, так и среди юридических лиц. Все чаще минчане направляют свои вопросы в электронном варианте. Такой формат обращений – это почти половина от общего количества.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

На территории города принимаются меры для рассмотрения решения проблем граждан, которые позволяют обеспечить реализацию государственной политики в области работы с обращениями граждан и юридических лиц. Как отмечает председатель Мингорисполкома, работа с обращениями граждан, с населением остается одним из ключевых направлений деятельности на территории города.

Работа с обращениями граждан и юридических лиц – одно из ключевых направлений деятельности исполнительной власти. Активно проходят встречи на местах и выездные приемы с участием депутатского корпуса.